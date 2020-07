Sneijder kiest tussen Van Dijk en Derksen: ‘Zijn oprechtheid is mooi’

Wesley Sneijder bracht onlangs Sneijder uit. De recordinternational maakte de afgelopen tijd veel reclame voor het boek, dat is geschreven door voormalig perschef Kees Jansma. In gesprek met de Volkskrant krijgt de oud-middenvelder diverse dilemma's over zijn leven en voetbal voorgeschoteld, waaronder de keuze: Virgil van Dijk of Johan Derksen? "Virgil van Dijk", aldus Sneijder.

Journalist Willem Vissers doelt met de vraag op de frictie bij Veronica Inside, dat een rel veroorzaakte met een grap van Derksen over een Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-demonstratie ('Weten we zeker dat dat Akwasi niet is?'). Wilfred Genee ligt nu in de clinch met Derksen en René van der Gijp, aangezien de presentator volgens het duo Derksen te hard aanpakte en hypocriet handelde. Naar aanleiding van de opmerking van Derksen besloten de Oranje-internationals, onder wie Van Dijk, het programma te boycotten.

'Die ordinaire ruzie, dat geschreeuw tegen elkaar...'

Sneijder gaf eerder aan dat hij in het geschil met Genee in het team van Derksen zit, maar als hem wordt gevraagd naar Van Dijk, antwoordt de oud-international gedecideerd. "Knap hoe Virgil zich heeft omhooggewerkt van iemand bij Groningen tot dragende speler in het Nederlands elftal. Respect. Nee, dat had ik niet verwacht. Hij was een goede verdediger, maar niet speciaal. Het belangrijkste is dat er veel is te bereiken in de sport, als je echt wilt. Ik had meer kunnen bereiken."

"Derksen heeft soms verkeerde momenten", vervolgt Sneijder. “Als je kwetsende dingen zegt, kun je een reactie verwachten. Zijn oprechtheid is mooi. Recht is recht, krom is krom. Zo staat hij in het leven. In de huidige tijd worden uitspraken snel uitvergroot. Racisme? Ik kan me niet voorstellen dat het er nog steeds is in Nederland. Ik heb Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrienden. Ik maak alle kleuren mee en heb met alle kleuren gevoetbald."

Sneijder kiest kamp in VI-oorlog: ‘Ik vind het kinderachtig’

"Vorige week zat ik ergens met Quincy Promes van Ajax en vroeg hem: maak jij het weleens mee? Hij zei nee", vertelt Sneijder. De oud-voetballer stelt dat racisme absoluut niet valt goed te praten, maar vindt ook dat we niet moeten doorslaan. "Volgens mij is Nederland het meest multiculturele land ter wereld. Alles kan en mag. Laten we het peaceful houden met elkaar."