Hoe zijn de transferbedragen zó extreem geworden?

De transferbedragen in de voetballerij rijzen de pan uit, maar hoe is dit opmerkelijke fenomeen eigenlijk tot stand gekomen? In deze animatie duiken we in de geschiedenis van de transfersom en gaan we terug naar in 1888, de oprichting van de Britse Football League. Via Willie Groves belanden we uiteindelijk bij de duizelingwekkende transfer van Neymar die in 2017 van Barcelona naar Paris Saint-Germain vertrok.

