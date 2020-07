‘Het is ook veelzeggend dat NAC nu al 10.000 seizoenkaarten heeft verkocht’

Voor veel profvoetballers is een onzekere tijd aangebroken nu ze sinds 1 juli clubloos zijn. Dit geldt officieel ook voor Pele van Anholt, al mag hij nog wel hoop koesteren dat NAC Breda hem alsnog een nieuw contract voorschotelt. De 29-jarige verdediger blikt in een exclusief interview met Voetbalzone terug op het abrupt beëindigde seizoen, gaat in op zijn eigen toekomst en waagt zich ook aan een voorspelling over zijn getalenteerde ploeggenoot Jan Paul van Hecke.

Nee, hij hoeft er geen seconde over na te denken. Dit is zonder twijfel het meest bizarre seizoen uit zijn loopbaan, die hem door de jaren heen langs vier Nederlandse clubs en een kortstondig verblijf bij LA Galaxy leidde. Met NAC begon de vleugelverdediger dit seizoen voortvarend aan de competitie, maar na het winnen van de eerste periodetitel zakte de Parel van het Zuiden ver weg. Als degradant uit de Eredivisie werd de ploeg voor aanvang van de competitie bestempeld als titelkandidaat, maar negen wedstrijden voor het einde stond men slechts op de vijfde plaats met een achterstand van zestien punten op lijstaanvoerder SC Cambuur.

“Toch geloof ik er heilig in dat we hadden kunnen promoveren. We hebben dit seizoen twee keer een trainerswissel meegemaakt en de onder Willem Weijs ingezette ommekeer werd onder Peter Hyballa doorgetrokken”, meent Van Anholt. “We kwamen er na een hele slechte periode steeds beter in en met onze periodetitel op zak hadden we sowieso mee mogen doen aan de play-offs. Onze vorm was goed voor het uitbreken van de coronacrisis, dus het is heel zonde dat in Nederland zo snel werd besloten om de competitie te beëindigen – zeker als je nu ziet dat er in andere landen wel volop wordt gevoetbald.”

Van Anholt kwam in de zomer van 2018 in het Rat Verleghstadion terecht, nadat hij mede door een serieuze knieblessure niet in aanmerking kwam voor een langer contract bij LA Galaxy. “NAC heeft mij in die tijd een nieuwe kans geboden en daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor”, aldus Van Anholt, die officieel niet meer in dienst is bij de Brabanders, maar nog wel meetraint om zijn conditie op peil te houden. “Ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad bij NAC en in de stad Breda. De club had de intenties om verder te gaan met mij, maar door omstandigheden is het even on hold gezet.”

Zodoende is de rechtsback om te gaan en staan waar hij wil en daar maakt hij op zijn LinkedIn-pagina ook allerminst een geheim van, want een filmpje van zijn hoogtepunten van dit seizoen wordt vergezeld door de hashtag freeplayer. Diverse media concludeerden daaruit dat zijn tijd in Breda ten einde is, maar Van Anholt houdt voorlopig alle opties open. “Als ik echt weg had gewild, had ik wel op mijn pagina aangegeven dat ik op zoek ben naar een nieuwe uitdaging. Ik vind NAC een heel mooie club en het is ook veelzeggend dat er nu alweer 10.000 seizoenkaarten zijn verkocht.” De club uit Breda is na Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente en FC Groningen de zesde club van Nederland die die magische grens heeft doorbroken.

Indien NAC de komende weken toch nog met een nieuw voorstel voor hem komt, ziet Van Anholt zichzelf graag nog een jaar in het geel-zwarte tenue spelen om voor promotie te strijden. “Die kans is ons nu ontnomen en dat is jammer. Dit seizoen heb ik vrijwel alles gespeeld en ook Hyballa ziet het heel erg in mij zitten. Dat is heel belangrijk voor me”, aldus de rechtsback, die afgelopen seizoen veelvuldig naast groeibriljant Jan Paul van Hecke stond opgesteld. De kans op een hernieuwde samenwerking lijkt zelfs bij een langer verblijf van Van Anholt klein, want zijn twintigjarige ploeggenoot wordt met diverse clubs uit de Eredivisie in verband gebracht en kan naar verluidt zelfs voor AS Monaco tekenen.

Van Anholt acht de centrumverdediger ook rijp voor een overstap en gunt hem dat van harte. “Het zou een logische vervolgstap zijn als hij nu ergens in de Eredivisie tekent. Als we heel eerlijk zijn, heeft hij nu niet veel ervaring, dus dat zou goed voor hem zijn. Ik weet zeker dat hij een stap hogerop aan kan”, meent de rechtsback, die zelf 166 duels in de hoogste afdeling van Nederland op zijn naam heeft staan. “Toen JP in zijn eerste seizoen met ons meetrainde, zag ik gelijk iets wat niet veel jonge spelers hebben. Iets van ‘schijt, ik ben hier en ik laat het zien’. Dat brengt een speler wel ver, maar dan is het ook altijd nog de vraag of je de kans krijgt. Daar blijf je altijd van afhankelijk.”