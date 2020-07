‘Ik ben nog niet klaar bij Feyenoord, ik wil als kampioen vertrekken’

Feyenoord en Orkun Kökcü kwamen onlangs tot overeenstemming over verlenging van het contract tot medio 2025. De jonge middenvelder zette deze donderdag officieel zijn handtekening onder de lucratieve vijfjarige verbintenis in De Kuip. De ambitieuze Kökcü wil met Feyenoord volgend seizoen een serieuze gooi doen naar het kampioenschap in de Eredivisie.

"Ik ben nog niet klaar hier, ik wil prijzen pakken met Feyenoord. Ik wil als kampioen vertrekken", toont Kökcü zijn ambities in gesprek met Veronica Inside. "Hopelijk gaat dat zo snel mogelijk gebeuren." De middenvelder geeft toe dat de contractonderhandelingen niet altijd even soepel verliepen. "Soms dacht ik wel: willen ze niet verlengen ofzo?" Ondanks de vermeende interesse van onder meer Besiktas, Sevilla en Arsenal besloot hij om Feyenoord trouw te blijven.

"Als ik de stap naar het buitenland had moeten maken, dan had ik dat wel gedaan", verduidelijkt Kökcü. "Maar ik wil liever nog een jaartje bij Feyenoord blijven. Ik ben dan ook blij dat ik hier heb bijgetekend. Of ik die vijf jaar ook vol ga maken? Haha, dat gaan we zien. Dat ligt ook aan mijn prestaties en wat we laten zien op het veld." De pas negentienjarige middenvelder staat inmiddels op 7 doelpunten en 10 assists in 47 duels in het shirt van de Rotterdamse club.

De aanwezigheid van trainer Dick Advocaat is voor Kökcü een voorname reden om nog minstens een jaar bij Feyenoord te blijven. "De trainer vroeg bij iedere training: hoe zit het ermee? Hij wist dat er interesse was uit het buitenland. Advocaat gaf me als advies om nog een jaartje te blijven. En daar was ik het mee eens." De band tussen coach en speler is hecht. "Advocaat is heel belangrijk voor mij. Ik wilde sowieso wachten tot duidelijk was wat hij ging doen. Toen de trainer had bijgetekend (voor een seizoen, red.) was het voor mij ook duidelijk. Ik wil komend jaar met Feyenoord meedoen om de titel", aldus de strijdvaardige Kökcü.