‘UEFA wekt met CL-plannen woede van Barça, Man City, Juventus en Bayern’

De UEFA wil dat de overgebleven returnduels in de achtste finale van de Champions League in Lissabon worden afgewerkt, zo meldt The Times donderdag. Hierdoor verliezen Barcelona, Manchester City, Bayern München en Juventus hun thuisvoordeel, zo klinkt het. Volgens voornoemd medium zijn de vier Europese topclubs niet blij met de plannen en derhalve achter de schermen druk bezig om de UEFA op andere gedachten te brengen, zodat de duels toch op eigen veld kunnen worden afgewerkt.

De duels Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern München-Chelsea en Barcelona-Napoli worden in de plannen van de UEFA op 7 en 8 augustus in de stadions van Benfica en Sporting Portugal in Lissabon gespeeld. Het restant van het miljardenbal wordt eveneens afgewerkt in de Portugese hoofdstad, tussen 12 en 23 augustus. De finale van de Champions League was oorspronkelijk toegewezen aan Istanbul, maar vanwege de coronacrisis is daar een streep door gezet.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de returnwedstrijden in Spanje, Engeland, Duitsland en Italië zouden worden gespeeld, maar de UEFA vindt het vanwege de restricties omtrent het coronavirus handiger om alle duels in een land te organiseren. Bij de wedstrijden is vanwege de coronacrisis geen publiek welkom. Het is nog niet bekend of Barcelona, Manchester City, Bayern München en Juventus officieel beroep aantekenen tegen de veranderde koerswijziging van de UEFA. Voornoemde clubs

Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Atalanta en Atlético Madrid wisten zich reeds te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Atlético rekende in de achtste finale in beide duels af met bekerhouder Liverpool: 1-0 en 2-3. In de returnwedstrijd op Anfield kwam de formatie van trainer Diego Simeone in de verlenging knap terug van een 2-0 achterstand, waardoor het Europese avontuur een vervolg kreeg.