De rol van Antoine Griezmann bij Barcelona houdt de gemoederen bezig. De spits viel dinsdag in de negentigste minuut in tijdens de wedstrijd tegen Atlético Madrid, terwijl de 29-jarige Fransman tegen zowel Sevilla (0-0) als Celta de Vigo (2-2) als invaller het eveneens met weinig minuten moest doen. Net als de familie van Griezmann is ook Christophe Dugarry erg verbaasd over de gang van zaken.

De broer en vader van Griezmann hadden via social media hun ergernis geuit over de wijze waarop trainer Quique Setién omspringt met de spits. Ook Dugarry begrijpt weinig van Setién, maar wijst ook naar Griezmann. "Hij heeft geen zelfvertrouwen meer, zijn optredens vallen tegen. Het klopt dat Lionel Messi hem de bal meer kan geven, maar eerlijk gezegd verbaast het mij niet", zegt de oud-aanvaller, die in 1997 een halfjaar actief was bij Barcelona, in het programma Team Duga van RMC Sport.

"Griezmann verliest ballen en speelt daarom steeds meer op safe. Hij heeft ook weinig in te brengen. Maar als Griezmann alleen maar naar Messi gaat kijken, worden de problemen ook niet opgelost. Hij moet met Messi in gesprek. Waar is hij bang voor?! Een jochie van 1,50 dat half autistisch is. Griezmann moet eens ballen gaan tonen", aldus de wereldkampioen van 1998, die op social media veel kritiek krijgt vanwege zijn uitspraken.

Het deel van de podcast waarin de 55-voudig Frans international uithaalde naar de Argentijnse superster als autist is inmiddels weggehaald door RMC Sport. De zender erkent dat Dugarry over de schreef is gegaan. De analist heeft inmiddels zijn excuses aangeboden op Twitter en zal donderdagavond in de uitzending wederom door het stof gaan, zo kondigt hij aan.

