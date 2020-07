Nieuw uitshirt van Feyenoord uitermate positief ontvangen

Feyenoord heeft donderdagochtend het nieuwe uitshirt voor het seizoen 2020/21 gepresenteerd. De Rotterdammers gaan de uitwedstrijden in de nieuwe jaargang spelen in een rood-zwart shirt, met een rode broek en sokken. Het nieuwe uitshirt wordt op social media door het gros van de supporters uitermate positief ontvangen.

Het enige puntje van kritiek dat via social media wordt geleverd, is het feit dat er een zogenaamd ‘plaklogo’ op het shirt zit. In tegenstelling tot vorige seizoenen is het logo van Feyenoord niet op het shirt geborduurd. Het is de derde keer dat kledingsponsor Adidas kiest voor een zwart uitshirt. In seizoen 2014/15, het eerste seizoen dat de Duitse kledingfabrikant weer de shirts van Feyenoord leverde, speelden de Rotterdammers zijn uitwedstrijden in een zwart shirt met groen en witte accenten.

De twee daaropvolgende seizoenen speelde Feyenoord in een blauw uitshirt, waarna in seizoen 2017/18 werd gekozen voor een groen-zwart gestreept uitshirt. De afgelopen twee jaar speelden de Rotterdammers hun uitwedstrijden andermaal in het blauw. Nu keert Feyenoord terug naar een uitshirt met de clubkleuren: rood, wit en zwart. “Zo zijn aan de voorkant horizontale rode strepen en een opvallend grafisch element te vinden. In de kraag en mouwen zijn juist witte details opgenomen. Ook de partnerlogo’s en rugbedrukking zijn wit, in lijn met de drie adidas-strepen aan de zijkant van het shirt”, schrijft Feyenoord op de officiële website.

The numbers on the back are pure retro football shirt porn. pic.twitter.com/nar6SojtWC — KuipTalk (@KuipTalk) July 2, 2020

“Waar het shirt overwegend zwart is, zijn het broekje en sokken rood, waarbij de kousen ook drie witte adidas-strepen bevatten. Het nieuwe uittenue is, net als de traditionele driekleur in het thuistenue, zo een mix van rood, wit en zwart - maar dan in een moderne, progressieve interpretatie. In de nek is de tekst ‘Feyenoord Rotterdam’ te vinden”, zo valt er te lezen. Het nieuwe uittenue ligt vanaf zaterdag in de fanshops, maar is direct al online te bestellen.