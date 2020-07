Griezmann kan door ‘shock move’ naar Premier League

Marcos Rojo keert terug bij Manchester United. De verdediger werd sinds januari verhuurd aan Estudiantes en zijn contract op Old Trafford loopt nog een jaar door, al is een zomerse transfer plausibel. (TyC Sports)

Manager Mikel Arteta wil Pierre-Emerick Aubameyang of Matteo Guendouzi betrekken in de deal om de Franse aanvaller naar Londen te halen.

(The Sun)

Napoli ziet in Gaetano Letizia een relatief goedkope optie om de verdediging te versterken. Bovendien overweegt de club zich te melden voor zijn ploeggenoot Luca Caldirola bij Benevento. (Corriere dello Sport)