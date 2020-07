PEC kondigt naderend vertrek Hamer aan en winkelt bij FC Utrecht

Rico Strieder maakt definitief de overstap van FC Utrecht naar PEC Zwolle. De controlerende middenvelder maakte in januari al op huurbasis de overstap naar het team van trainer John Stegeman. De samenwerking is goed bevallen, met een tweejarig contract in Zwolle als gevolg voor de 27-jarige Duitser. “Het voelt goed om mijn korte avontuur in Zwolle te verlengen.”

“Ik heb van de club een duidelijke opdracht gekregen die ik zo goed mogelijk heb proberen in te vullen”, zegt Strieder, wiens contract tot medio 2021 doorliep in Utrecht, op de clubwebsite van PEC Zwolle. Het is onbekend welke transfersom is gemoeid met de overstap. “Het was absoluut een domper dat we het seizoen niet op een goede manier konden afmaken met elkaar, maar deze terugkeer maakt veel goed. Ik ken de club inmiddels en veel teamgenoten zijn er ook komend seizoen weer bij. Ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om mijn plek op het middenveld te pakken en nog meer verantwoordelijkheid te nemen.”

Technisch manager Mike Willems is blij dat de club erin is geslaagd om Strieder definitief in te lijven. “Rico heeft het afgelopen half jaar in de wedstrijden die hij speelde exact dát gebracht, wat wij van hem vroegen en op dat moment ook nodig hadden”, klinkt het over Strieder, die na de winterstop zes competitiewedstrijden speelde voor PEC Zwolle. “Wat wij in onze scoutingsrapporten zagen, hebben we ook teruggezien op het veld; een sterke, defensief ingestelde middenvelder die zorgde voor de juiste balans op ons middenveld. Rico is met zijn kwaliteiten in staat teamgenoten beter te maken en is zeker met het naderende vertrek van Gustavo Hamer een welkome versterking.” Willems doelt op de aanstaande transfer van Hamer naar Coventry City.

Utrecht nam Strieder in 2015 over van Bayern München, dat in diezelfde periode beloftentrainer Erik ten Hag naar de Domstad zag vertrekken. De Duitser was in zijn begintijd bij Utrecht nog een vaste kracht, maar gaandeweg werd hem steeds minder speeltijd gegeven. Wat ook niet hielp was dat Strieder door een meniscusblessure en een zware kruisbandkwetsuur lange tijd aan de kant stond. In totaal kwam de door Bayern opgeleide controleur tot 108 wedstrijden (5 doelpunten en 6 assists).