AC Milan voorkomt blamage bij rentree van Zlatan Ibrahimovic

AC Milan heeft woensdagavond ternauwernood een punt bijgeschreven in de strijd om Europees voetbal. De nummer zeven van de Serie A had via een zege bij nummer negentien SPAL op gelijke hoogte kunnen komen met nummer zes Napoli, maar Milan mocht zich gelukkig prijzen met een 2-2 gelijkspel na een eigen doelpunt van SPAL in de vierde minuut van de blessuretijd. De ploeg van Stefano Piolo speelde de gehele tweede helft met een man meer in het Paolo Mazza.

Voor het eerst sinds 8 maart tegen Genoa, bij de laatste competitiewedstrijd voor de onderbreking van de Serie A, behoorde Zlatan Ibrahimovic weer tot de wedstrijdselectie. De aanvaller ontbrak in de afgelopen drie officiële wedstrijden door een kuitblessure. Vanaf de bank zag hij Milan vroeg in de wedstrijd op achterstand komen na een kolderiek doelpunt. Na een indraaiende corner claimde SPAL een handsbal van Matteo Gabbia, waarna beide ploegen de aandacht verloren. De bal bleef echter hangen in het strafschopgebied en zwak uitverdedigen van Gabbia leidde uiteindelijk tot het openingsdoelpunt van Mattia Valoti.

Daarmee was de gifbeker van Milan no niet leeg, want meteen na het doelpunt liep Samu Castillejo een hamstringblessure op en moest hij gewisseld worden voor Alexis Saelemaekers. Kort daarna was Hakan Çalhanoglu met een fraai schot in de rechteronderhoek dicht bij de 1-1, maar doelman Karlo Letica reageerde attent. Na een halfuur wist SPAL de marge op prachtige wijze te verdubbelen. Vanaf een dikke 25 meter nam de 38-jarige Sergio Floccari de bal ineens op de slof, nadat hij Gianluigi Donnarumma voor zijn doel mag staan, en zijn inzet zeilde met een mooie boog over de keeper heen: 2-0.

?????? Gianluigi Donnarumma weet niet wat hij meemaakt ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 1 juli 2020

De vervelende momenten stapelden zich op voor Milan, want in minuut 38 werd ook nog eens een doelpunt van Çalhanoglu afgekeurd omdat Ante Rebic in de voorbereiding van de treffer buitenspel stond. Maar kort daarna volgde goed nieuws: een charge van Marco D'Alessandro op Theo Hernández werd na inmenging van de VAR bestraft met een rode kaart. Toch kwam SPAL na de pauze niet echt in de problemen en dus maakte Ibrahimovic zijn entree. Zijn eerste wapenfeit was een kopbal in de zeventigste minuut, die over zeilde. Elf minuten voor tijd bracht Rafael Leão de spanning terug met een beheerste goal na voorbereidend werk van Diego Laxalt en Nenad Tomovic, en diep in de blessuretijd betekende een bijzonder ongelukkig eigen doelpunt van Francesco Vicari na een voorzet van Saelemaekers de 2-2: de verdediger werd niet lastiggevallen, maar gleed de bal vanaf de zestienmeterlijn in eigen doel.