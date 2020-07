‘Ajax betaalt onverwacht nog een miljoen euro en helpt Club Brugge’

Ajax moet toch een bedrag betalen aan Santos om de transfer van Giovanni glad te strijken, zo meldt Globo Esporte woensdagavond. De achttienjarige aanvallende middenvelder maakte in maart de overstap naar Nederland en leek transfervrij te worden aangetrokken. Inmiddels zouden Ajax en Santos toch een akkoord hebben bereikt over de betaling van een bedrag van een miljoen euro.

Giovanni leek gratis te worden aangetrokken, omdat zijn jeugdcontract bij Santos in januari afliep. De Braziliaanse club wilde hem graag langer aan zich binden, maar Giovanni had zijn zinnen al gezet op een overstap naar Ajax. Uiteindelijk had de overstap de nodige voeten in de aarde. Santos-voorzitter José Carlos Peres was allesbehalve blij met de wijze waarop Ajax zich opstelde: de Brazilianen waren van mening dat Giovanni niet transfervrij was en dus een transfersom moest opleveren.

Na inmenging van de FIFA kon de jonge creatieveling in maart toch naar Ajax zonder het betalen van een afkoopsom. Daarmee leek de kous af, maar na het maandenlange gesteggel zou Ajax nu toch met een miljoen euro over de brug komen. Santos zal de inkomsten aanwenden om een schuld aan Club Brugge te betalen voor het huen van verdediger Luan Peres.

Santos moest nog 267.000 euro betalen aan Club Brugge en kreeg in mei 45 dagen van de FIFA om dat te doen. Die deadline werd niet gehaald en daardoor hing een nieuw transferverbod boven het hoofd van Santos, nadat het eerder al bestraft werd voor het niet voldoen aan financiële verplichtingen bij de komst van Cléber Reis in 2017. Als het geld van Ajax wordt overgemaakt, kan Santos de schuld aan Club Brugge afbetalen.