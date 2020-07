Chelsea gaat verrassend onderuit door flitsende counter West Ham

De strijd om de tickets voor de Champions League in de Premier League ligt na woensdagavond weer open. Nadat nummer drie Leicester City al verloor bij Everton (2-1), ging nummer vier Chelsea verrassend onderuit bij West Ham United. Willian bracht Chelsea tot twee keer toe terug in de wedstrijd, maar een schitterende countergoal van Andriy Yarmolenko dompelde de ploeg van manager Frank Lampard in blessuretijd in rouw: 3-2. Chelsea ziet Manchester United en Wolverhampton Wanderers tot twee punten naderen.

In de levendige openingsfase waren er kansen over en weer. West Ham-spits Michail Antonio schoot in kansrijke positie ver naast en zag zijn doelman Lukas Fabianski aan de andere kant redding brengen op een afstandsschot van Ross Barkley. Even later mikte Christian Pulisic namens Chelsea centimeters naast op aangeven van César Azpilicueta. Manager Frank Lampard zal verder allesbehalve tevreden zijn geweest over het verdedigende spel van Chelsea in de eerste helft.

Willian moet weg bij Chelsea!? Deze man is met deze schitterende vrije trap GOUD waard tegen West Ham United! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 1 juli 2020

The Blues stonden tot twee keer toe dat middenvelder Tomas Soucek uit een hoekschop scoorde, maar hadden geluk dat de VAR de eerste treffer annuleerde. De videoref constateerde namelijk dat Antonio in buitenspelpositie op de grond lag, terwijl Soucek de bal over de doellijn werkte. Vlak na dat moment kreeg Chelsea een strafschop, toen Christian Pulisic tegen de vlakte werd gewerkt door Issa Diop. Willian faalde niet en zette het gefrustreerde West Ham op slag van rust op een 0-1 achterstand, maar kon niet voorkomen hoe Soucek in de blessuretijd van de eerste helft ditmaal wél een geldig doelpunt maakte, door raak te koppen.

Wordt dat nog wel UEFA Champions League-voetbal voor Hakim Ziyech? ???? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 1 juli 2020

Nog geen zes minuten onderweg in de tweede helft ging het opnieuw mis in de verdediging van Chelsea. Antonio claimde eerst een penalty toen hij onderuit getrokken werd door verdediger Antonio Rüdiger. Het spel ging echter verder en de bal belandde op de rechterflank bij Jarrod Bowen, die met een lage voorzet de inmiddels weer opgekrabbelde Antonio in stelling bracht: 2-1. Vanaf dat moment ging Chelsea nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. De bezoekers zetten druk, maar slaagden er nauwelijks in om de verdediging van West Ham uiteen te spelen. Een schitterende vrije trap van Willian bracht in de 72ste minuut uitkomst. De Braziliaanse aanvaller verraste Fabianski door van 25 meter in de hoek van de keeper te schieten: 2-2. Chelsea ging op zoek naar de winnende, maar werd in de counter geslacht door West Ham United. Antonio stuurde invaller Yarmolenko de diepte in, waarna de Oekraïense vleugelspits vanaf de rechterflank naar binnen trok en met links de verre hoek vond: 3-2.