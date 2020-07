‘Verkeerde’ keuze Barça werd eerder al gemaakt door Ajax, PSV en Feyenoord

Het dienstverband van Quique Setién bij Barcelona lijkt beperkt te blijven tot slechts een halfjaar. De roep om clubiconen Xavi of Ronald Koeman als nieuwe sterke man in het Camp Nou klinkt steeds luider, zeker nu de Catalaanse grootmacht steeds verder achterop raakt in de strijd om de Spaanse landstitel. Daarnaast is de band tussen Setién en zijn spelersgroep verre van ideaal, zo klinkt het geregeld in verschillende Spaanse media. Het is niet de eerste keer dat een ‘kleine naam’ het zeer moeilijk heeft bij een Europese topclub. Er zijn door de jaren heen verschillende ‘mindere goden’ kopje onder gegaan bij onder meer Ajax, PSV en Feyenoord.

Ernesto Valverde

Gezien de successen kwam het ontslag van Valverde in januari van dit jaar toch nog enigszins als een verrassing. De bescheiden Spanjaard, die de uitermate succesvolle Luis Enrique halverwege 2017 opvolgde, bezorgde Barcelona twee landstitels, een Copa del Rey en twee Spaanse Supercups. Desondanks kwam er in januari van dit jaar een einde aan de samenwerking. Het bestuur van Barcelona bezweek onder de druk van de buitenwacht na een serie teleurstellende resultaten en stuurde Valverde resoluut de laan uit. De geschiedenis lijkt zich nu echter te herhalen bij Barca, want ook de wisselvallig presterende Setién moet serieus vrezen voor een tussentijds ontslag.

Marcel Keizer

De voormalig middenvelder, die als speler nooit doorbrak bij Ajax en later uitkwam voor onder meer De Graafschap en SC Cambuur, werd naar voren geschoven in de Johan Cruijff ArenA na het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund in 2017. Zijn avontuur als hoofdcoach van de Amsterdamse club was echter geen lang leven beschoren. Keizer kreeg nogal wat kritiek op de door hem gekozen speelwijze, terwijl ook de resultaten niet in zijn voordeel spraken. Daarnaast hing de kwestie Abdelhak Nouri destijds lang boven de club. De nederlaag tegen FC Twente in de TOTO KNVB Beker, na het nemen van strafschoppen, was de druppel voor directeuren Marc Overmars en Edwin van der Sar. In het kielzog van de ontslagen coach vertrokken ook zijn assistenten Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman bij Ajax, dat kort daarna koos voor Erik ten Hag als nieuwe keuzeheer.

Hans Westerhof had in zijn kortstondige periode bij PSV een zeer stroeve relatie met topschutter Romário

Hans Westerhof

Na het vertrek van Bobby Robson, die bij de Eindhovenaren twee landstitels op zijn palmares bijschreef, koos PSV in 1992 met de degelijke Westerhof weer voor een Nederlandse trainer. De keurige Achterhoeker begon met veel ambitie in het Philips Stadion, maar het werd al snel duidelijk dat de spelersgroep geen goed gevoel had bij de nieuwe coach. Met name topschutter en publiekslieveling Romário lag tijdens trainingen regelmatig in de clinch met Westerhof, die door assistent-trainer Frank Arnesen ‘slap en achterdochtig’ werd genoemd in een spraakmakend interview met Elsevier. De opvolger van Robson vertrok dan ook al na een seizoen met de staart tussen zijn benen uit Eindhoven.

Pim Verbeek/Gunder Bengtsson

Feyenoord stelde in de zomer van 1989 op voorspraak van toenmalig technisch manager Hans Kraay sr. de pas 33-jarige Verbeek aan. Het bleek allesbehalve een gouden greep te zijn, want na enkele nederlagen bezette Feyenoord de laatste plaats in de Eredivisie. Woedende fans betraden zelfs het veld na de zoveelste nederlaag van de zwalkende ploeg, waardoor spelers en trainers de catacomben in moesten vluchten. Kraay sr. was toen al vertrokken uit De Kuip. De clubleiding greep halverwege het seizoen in en stelde de meer ervaren Zweed Bengtsson aan als assistent van Verbeek. Ondanks enkele aankopen werd het duo in maart 1991 de laan uitgestuurd bij Feyenoord.

David Moyes

Een levende legende opvolgen is nooit gemakkelijk, daar kan Moyes zeker over meepraten. De van Everton afkomstige manager kreeg in 2013 de ondankbare taak om clubicoon Alex Ferguson, die 27 jaar de scepter zwaaide bij the Red Devils, te doen vergeten op Old Trafford. Moyes lag vanwege de slechte resultaten en dito spel het gehele seizoen zwaar onder vuur en in april 2014 besloot het bestuur van Manchester United dan ook om een andere koers te gaan varen. De Schot, wiens contract overigens pas in 2019 afliep, droop gedesillusioneerd af. Vice-voorzitter Ed Woodward wist diezelfde zomer Louis van Gaal te overtuigen om Manchester United te verkiezen boven Tottenham Hotspur.

Bruce Rioch

De aimabele Schot, in 1978 nog tegenstander van het Nederlands elftal op het WK in Argentinië, vormde de brug tussen het Boring Arsenal van George Graham en het Scoring Arsenal van Arsène Wenger. Een van de eerste daden van Rioch in de zomer van 1995 was het aantrekken van Dennis Bergkamp. Verdere hoogtepunten bleven echter uit voor de relatief onbekende manager. De publieke opinie keerde zich massaal tegen hem na een akkefietje met aanvaller Ian Wright, de grote held van het Arsenal-publiek op Highbury. Rioch bezorgde the Gunners op de slotdag van het seizoen nog wel een ticket voor de UEFA Cup, maar enkele maanden later kreeg hij toch zijn congé in Noord-Londen.

André Villas-Boas

Chelsea betaalde in de zomermaanden van 2011 maar liefst vijftien miljoen euro om het doorlopende contract van Villas-Boas bij FC Porto af te kopen. De forse investering bracht de nodige druk met zich mee en de Portugese manager, zonder noemenswaardige spelersloopbaan, wist de hooggespannen verwachtingen op Stamford Bridge nooit waar te maken. De wisselende resultaten en de steeds veranderende tactieken waren clubeigenaar Roman Abramovich een doorn in het oog. Villas-Boas kreeg in maart 2012, na een dienstverband van slechts negen maanden in West-Londen, zijn ontslagbrief aangeboden. Assistent-manager Roberto Di Matteo nam de honneurs waar en onder zijn leiding werden prompt de Champions League en FA Cup in de wacht gesleept door Chelsea.

Andrea Stramaccioni

De voormalig verdediger droomde van een loopbaan als profvoetballer, maar een zware knieblessure gooide roet in het eten. Stramaccioni koos vervolgens voor het trainersvak, met AS Roma als eerste halte. Korte tijd later volgde de overstap naar Internazionale. Met het Onder-19-elftal van de club werd in 2012 de finale van de prestigieuze NextGen Series bereikt. In de eindstrijd werden de leeftijdsgenoten van Ajax in de strafschoppenserie met 5-3 verslagen. Diezelfde dag werd hoofdtrainer Claudio Ranieri ontslagen, waarna Stramaccioni het stokje overnam bij de hoofdmacht. Het ‘echte’ werk bleek een te grote opgave te zijn voor hem. Inter gooide de jonge en onervaren trainer ruim een jaar later, in mei 2013, op straat, na een zeer teleurstellende negende plaats in de Serie A.

Bruce Rioch (op de rug gezien) bij de presentatie van Dennis Bergkamp bij Arsenal in 1995

Adrie Koster

De uit Zeeland afkomstige trainer, thans de technisch eindverantwoordelijke van Willem II, promoveerde vanuit de jeugdopleiding van Ajax naar het eerste elftal, na het plotselinge vertrek van Henk ten Cate naar Chelsea in de herfst van 2007. De prestaties van de recordkampioen van Nederland waren gezien de tweede plaats in de Eredivisie, op drie punten achterstand van kampioen PSV, nog niet eens zo slecht. Desondanks was het al snel duidelijk dat Koster na afloop van zijn interim-periode plaats moest maken voor een grote naam op trainersgebied. Marco van Basten was die grote naam, nadat de voormalig topspits Oranje op het EK van 2008 naar de kwartfinale had geloodst.

Roy Hodgson

De vriendelijke manager was al decennialang bezig als trainer in Engeland en daarbuiten, toen Liverpool hem medio 2010 polste voor de functie van manager op Anfield. De geboren Londenaar kwam in het vizier van de beleidsbepalers van the Reds nadat hij tot ieders verrassing met Fulham de finale van de Europa League had weten te bereiken. Onderweg naar de eindstrijd werden onder meer Juventus, Hamburger SV en VfL Wolfsburg uitgeschakeld. Liverpool bleek echter een maatje te groot te zijn voor Hodgson, die zijn voorganger Rafael Benítez de Champions League had zien winnen in 2005. De doorgewinterde coach kwam een slechte start nooit meer te boven en na zes turbulente maanden werd de samenwerking met wederzijds goedvinden stopgezet. Clubicoon Kenny Dalglish moest vervolgens als interim-manager de puinhopen van Hodgson opruimen.