Ashley Young evenaart David Beckham met fenomenaal doelpunt

Internazionale houdt de derde plek in de Serie A stevig in handen. De ploeg van trainer Antonio Conte won woensdagavond met grote overtuiging van hekkensluiter Brescia (6-0) en staat met een wedstrijd meer gespeeld zeven punten los op achtervolger Atalanta. Ashley Young werd met een schitterende volley de eerste Engelsman die scoorde in het Giuseppe Meazza annex San Siro sinds David Beckham op 28 januari 2009 voor AC Milan tegen Genoa.

Stefan de Vrij begon voor de tweede keer op rij in de basis bij Internazionale, dat Brescia zoals verwacht direct bij de keel greep. Dat resulteerde al in de vijfde minuut in de prachtige openingstreffer van Ashley Young, die een voorzet van Alexis Sánchez met rechts prachtig uit de lucht volleerde: 1-0. Inter bleef de aanval zoeken en versierde na twintig minuten een penalty, op het moment dat Sánchez in de zestien van Brescia in de rug werd gelopen door verdediger Ales Mateju. De van Manchester United gehuurde aanvaller nam de strafschop zelf en benutte die feilloos: 2-0.

Hoppa! Lekker goaltje van Young ?

Inter al vroeg op voorsprong tegen Brescia ??#INTBRE #ZiggoSport pic.twitter.com/GEQbpBqJjO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 1, 2020

Hoewel de Milanezen nauwelijks iets te vrezen hadden, pakte De Vrij op slag van rust zijn vierde gele kaart van het seizoen. De centrumverdediger kwam op de middellijn te laat in duel met Florian Aye en werd zo op knullige wijze op de bon geslingerd. Het slotakkoord in de eerste helft was voor Danilo D'Ambrosio, die in een kluwen van spelers een voorzet van Young wist binnen te koppen: 3-0. Ook na rust liet Inter zich in aanvallend opzicht gelden: al snel brak Lautaro Martínez door, maar de Argentijn mikte over.

Dat gold niet voor Roberto Gagliardini, die in de 52ste minuut een perfect aangesneden vrije trap van Sánchez binnen kopte: 4-0. I Nerazzurri leken zich op dat moment op te maken voor een monsterscore, maar een snelle vijfde treffer bleef uit. Victor Moses zag een inzet knap gepakt worden door doelman Jesse Joronen, terwijl Antonio Candreva de lat raakte. Invaller Christian Eriksen zette in de slotfase alsnog de 5-0 op het scorebord. De ex-Ajacied reageerde alert in de rebound, toen Joronen een laag schot van Romelu Lukaku terug het veld induwde. Een schitterend uitgespeelde teamgoal, afgerond via een lage schuiver van Candreva, zorgde voor een 6-0 eindstand.