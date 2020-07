Cyriel Dessers maakt droomtransfer voor vier miljoen euro

De transfer van Cyriel Dessers naar Racing Genk is afgerond, zo bevestigt Heracles Almelo woensdagavond via de officiële kanalen. De club maakt geen transfersom bekend, maar volgens RTV Oost telt de Belgische club vier miljoen euro neer voor de spits. "Ik kan nu de stap maken naar mijn droomclub. Waar ik als kleine jongen al supporter van was", glundert Dessers.

Ruim een week geleden liep Het Laatste Nieuws al vooruit op de naderende transfer. De krant meldde dat er een akkoord lag over een transfersom van vier miljoen euro, maar dat de deal om contractuele redenen pas op 1 juli bekend zou worden gemaakt. Dat blijkt te kloppen en ook de transfersom lijkt correct, al doen beide clubs geen uitlatingen over het bedrag. Dessers werd vorig seizoen samen met Steven Berghuis gedeeld topscorer van de Eredivisie, nadat hij 15 keer scoorde in 26 duels. In België ondertekent hij een vierjarig contract.

De gesprekken tussen Genk en Heracles liepen al enkele weken, maar een doorbraak bleef lang uit. Heracles vroeg aanvankelijk zes miljoen euro, een bedrag dat Genk te gortig vond. Met een bedrag van vier miljoen euro wordt Dessers na Lennart Czyborra (4,5 miljoen euro naar Atalanta) de duurste speler van Heracles ooit. De 25-jarige aanvaller geldt bij Racing Genk als de definitieve vervanger van Mbwana Samatta, die in de winterstop naar Aston Villa vertrok.

Heracles neemt al na een seizoen afscheid van de Belg. Een jaar geleden kwam Dessers over van FC Utrecht. "Ik wil jullie op het hart drukken dat dit echt een mooie club is. Ik hoop dat jullie dat beseffen", vertelt Dessers in zijn afscheidsinterview op de website van Heracles. De aanvaller voelde zich vanaf het eerste moment thuis in Almelo, vertelt hij. "Het was kort maar krachtig, maar deze transfer staat symbool voor hoe Heracles Almelo werkt. Jonge spelers een platform geven en daar vervolgens hard mee werken, zodat ze uiteindelijk de stap kunnen maken die ik nu kan maken."