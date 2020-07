‘Verrassende droomtransfer naar Engeland lonkt voor Teun Koopmeiners’

De Engelse club met belangstelling voor Teun Koopmeiners is Arsenal, zo meldt AZ Fanpage woensdag. Anderhalve week geleden verklapte de middenvelder zelf dat hij interesse geniet uit de Premier League, maar de aanvoerder van AZ wilde toen niet vertellen om welke club het ging. Hij werd in april door de Engelse pers nog met Everton in verband gebracht.

Het is niet duidelijk hoe concreet de belangstelling van Arsenal is. Het is wel bekend dat the Gunners op zoek zijn naar versterking voor het middenveld. Zo zou trainer Mikel Arteta graag Thomas Partey van Atlético Madrid toevoegen aan zijn selectie. De club werd in mei nog gelinkt aan Orkun Kökcü, maar de smaakmaker van Feyenoord verlengde zijn contract in De Kuip. Arsenal beleeft een zeer moeizaam seizoen in de Premier League en staat momenteel in de middenmoot.

Aan het Noordhollands Dagblad vertelde Koopmeiners anderhalve week geleden dat het 'klopt' dat er interesse in hem is vanuit de Premier League. "Maar er ligt nog niks op tafel bij AZ, om het zo maar te zeggen. Dus het is afwachten hoe dat gaat lopen", voegde hij eraan toe. Koopmeiners erkende dat het voetbal veranderlijk is en wilde zich niet committeren aan AZ. Eerder werd hij ook al gelinkt aan AC Milan; de captain van AZ maakte dit seizoen indruk met 42 duels in alle competities en 16 doelpunten.

AZ brak in november vorig jaar nog het contract van de middenvelder open tot de zomer van 2023. Het Noordhollands Dagblad verzekerde destijds desondanks dat Koopmeiners, die sinds zijn tiende in Alkmaar speelt, nog altijd uit was op een zomerse transfer naar het buitenland. “Maar het heeft geen zin het daar nu over te hebben”, gaf Koopmeiners toentertijd te kennen. “Je kunt wel van alles willen, maar je moet maar afwachten wat er gebeurt en of er clubs komen.”