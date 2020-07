Ajax kiest bestemming voor trainingskamp en wacht corona-ontwikkelingen af

Ajax hoopt half augustus een trainingsweek te beleggen in Oostenrijk, zo meldt De Telegraaf woensdagavond. De club bekijkt in de komende weken of het mogelijk is om af te reizen naar Oostenrijk, waar men de afgelopen jaren al meerdere trainingskampen belegde. Ajax heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen verdeeld in drie 'blokken' en bevindt zich momenteel in blok twee.

De spelers van Erik ten Hag kregen een korte vakantie na het eerste blok en trainen nu door tot 11 juli, als deel van de tweede blok. Daarna volgt weer een vakantie en hebben de spelers vrij tot eind juli of begin augustus, zo is de verwachting. Het was al bekend dat Ajax hoopte half augustus een trainingskamp in het buitenland te beleggen; nu is ook duidelijk naar welk land de nummer één van het voorbije Eredivisie-seizoen wil.

Ajax hoopt op het trainingskamp in ieder geval twee oefenwedstrijden te spelen en zou ook ervoor én erna nog oefenduels houden. Daarover moet in de komende weken meer bekend worden. Ajax reisde in 2010 onder leiding van Martin Jol voor het eerst af naar Oostenrijk en ook zijn opvolgers Frank de Boer, Peter Bosz, Marcel Keizer en Erik ten Hag namen de ploeg mee naar het Alpenland. Of een nieuw verblijf in Oostenrijk mogelijk is, hangt af van de ontwikkeling van de coronacrisis en de mogelijkheid tot reizen in augustus.