Slechts één shirt verkocht met andere naam dan Arjen Robben in Groningen

In Groningen is sprake van een lichte Arjen Robben-gekte. De fanshop van FC Groningen beleeft 'gouden tijden' sinds de terugkeer van de aanvaller werd bekendgemaakt, zo schrijft RTV Noord woensdag. Bovendien gaan de seizoenkaarten als warme broodjes over de toonbank. Dinsdag, aan het eind van de middag, stond de teller op 11.408 verkochte seizoenkaarten. De toestroom van supporters leidde zelfs tot technische problemen op de clubwebsite.

In gesprek met het Dagblad van het Noorden vertelt marketingmanager Edwin Froma dat de club hard op weg is om het maximaal aantal seizoenkaarten, 15.000 stuks, te verkopen. "We zijn de enige club in Nederland die nu al meer seizoenkaarten heeft verkocht dan in het vorige seizoen", beweert Froma. 'Dat is een direct gevolg van de terugkomst van Arjen Robben bij zijn jeugdliefde. Heel veel mensen willen daar bij zijn."

In de fanshops vinden de shirts met rugnummer 10 en de achternaam van Robben gretig aftrek. Hoofd merchandising Tim van der Molen spreekt van 'lopendebandwerk' sinds de rentree van Robben zaterdag wereldkundig werd gemaakt door Groningen. "Sinds het weekend hebben we al bijna 1700 bestellingen gekregen. We zijn alleen maar aan het bedrukken, klaarleggen; het gaat maar door. En in de winkel blijven de mensen maar binnenkomen, iedereen wil shirtjes hebben", vertelt Van der Molen.

De 36-jarige routinier gaat, een jaar nadat hij zijn profcarrière eigenlijk beëindigde, proberen zijn rentree te maken op het voetbalveld. Hoewel nog niet vaststaat dat het gaat lukken, is Robben nu al verreweg de populairste speler wat betreft de shirtverkoop. Een shirt kost 73 euro voor volwassenen en 68 euro voor kinderen. "Ik zag er vanochtend toevallig één voorbij komen met Bart van Hintum erop. Dat is het eerste shirt voor het seizoen 2020/21 met een andere naam dan Robben. Dat zegt wel wat, dit heeft veel teweeggebracht."