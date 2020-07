Ajax gecharmeerd van keeper die Messi frustreerde op 5 november 2019

Ondrej Kolar heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld bij Ajax, zo meldt nieuwswebsite Seznam Zprávy uit Tsjechië. De keeper van Slavia Praag kroonde zich vorige week tot landskampioen met zijn ploeg en gold als een van de drijvende krachten achter het succes. Behalve Ajax hebben ook Valencia en OGC Nice het oog laten vallen op de 1.93 meter lange keeper, zo klinkt het.

De landstitel heeft Slavia Praag voor een belangrijk deel te danken aan de solide achterhoede. De club incasseerde slechts 11 doelpunten in 33 competitiewedstrijden. Doorgaans was Kolar de eerste keus onder de lat: hij speelde 30 wedstrijden en incasseerde 10 treffers. In totaal hield hij de nul in 22 competitiewedstrijden. Dat is een record in de Tsjechische competitie waar zelfs Petr Cech nooit aan heeft kunnen tippen, zo stipt de website aan. Kolar stond bovendien onder de lat in alle groepswedstrijden die Slavia Praag dit seizoen speelde in de Champions League. In zes optredens werd hij tien keer gepasseerd.

Kolar slaagde er wel in op Barcelona in het Camp Nou van het scoren te houden, door liefst zes reddingen te verrichten tijdens de onderlinge wedstrijd op 5 november 2019 (0-0). Driemaal voorkwam hij een doelpunt van Lionel Messi, waarvan de knapste redding een ingreep was na een hard en diagonaal schot van de Argentijn vanuit een lastige hoek, circa zeven meter van het doel. Ook in één-op-één-situaties met Nélson Semedo en Sergi Roberto kwam Kolar als winnaar uit de strijd. Hij maakte in die wedstrijd bovendien indruk door bij dreigende situatie onbevreesd zijn doel uit te komen, zonder inschattingsfouten te maken.

Volgens Seznam Zprávy heeft Valencia in de lente 'voorzichtige' interesse getoond en is een vertegenwoordiger van Ajax naar Tsjechië gereisd om de keeper te zien. Men voegt eraan toe dat er geen sprake is van concrete onderhandelingen van de clubs met Slavia Praag. In de winter zou Nice wel serieus hebben onderhandeld over een transfer. De Ligue 1-club concludeerde echter 'andere ideeën' te hebben over een realistische transfersom dan Slavia Praag had. De Tsjechen namen geen genoegen met een voorstel van Nice van een transfersom van tien miljoen euro, exclusief twee miljoen euro aan eventuele bonussen.

Slavia Praag wilde middenin het seizoen geen afscheid nemen van de eerste doelman en beloonde hem met een verbeterd contract, dat doorloopt tot medio 2024. Op dit moment ligt er 'geen enkel aanbod' op tafel dat in de buurt komt van de vraagprijs die Slavia Praag hanteert voor de 25-jarige sluitpost, die bij Valencia de opvolger zou kunnen worden van Jasper Cillessen en bij Ajax van André Onana. Naar verluidt verlangt de club een bedrag van veertien tot zestien miljoen euro voor de enkelvoudig international van Tsjechië. Marca schreef vorige week overigens dat het ook mogelijk is dat Cillessen terugkeert bij Ajax, als onderdeel van een driehoekstransfer met Chelsea en Valencia: Onana zou dan naar Londen gaan en Kepa Arrizabalaga op huurbasis naar Spanje.