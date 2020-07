Opvallend transfergerucht ligt in lijn met grote ambities FC Utrecht

Mimoun Mahi staat mogelijke voor een snelle rentree in de Eredivisie. Voetbal International en het Algemeen Dagblad melden woensdag namelijk dat de vleugelaanvaller van FC Zürich zich mag verheugen op de serieuze belangstelling van FC Utrecht. Enkele niet nader genoemde Eredivisie-clubs zitten eveneens achter Mahi aan, zo klinkt het.

De 25-jarige Mahi maakte vorig jaar zomer de overstap van FC Groningen naar FC Zürich en de buitenspeler kende een voortvarende start in de Zwitserse Super League. Hij kwam tot dusver tot twee doelpunten in achttien competitiewedstrijden. Er was echter ook tegenslag, want Mahi kampte eind vorig jaar enige tijd met een bovenbeenblessure. Vanwege nieuw blessureleed miste de door FC Utrecht begeerde aanvaller het duel met FC Lugano van zondag en ook het treffen met FC Thun van woensdagavond lijkt te vroeg te komen.

FC Utrecht heeft nog geen officieel bod neergelegd in Zürich voor Mahi, die in april in gesprek met het Algemeen Dagblad nog liet weten dat hij het naar zijn zin heeft in Zwitserland. "Zürich is een rustige, schone stad. Het enige nadeel is wel dat alles vrij duur is hier. De Zwitserse franken vliegen uit mijn portemonnee, haha." Het contract van Mahi bij de nummer vijf van de Zwitserse competitie loopt nog twee seizoenen door.

De interesse van FC Utrecht in Mahi past in de plannen van eigenaar Frans van Seumeren om de top drie in de Eredivisie aan te vallen. "Men gelooft het misschien niet, maar wij willen de top drie aanvallen", aldus Van Seumeren. In het kader daarvan werd woensdag T-Mobile gestrikt als nieuwe hoofdsponsor voor de komende jaren. De Domstedelingen hopen dat meer topmerken zich aan de club zullen verbinden.

Tevens werd het jubileumshirt voor het seizoen 2020/21 officieel gepresenteerd. Daarnaast praat van Seumeren met de gemeente Utrecht over de aankoop van stadion Galgenwaard. De aanschaf zou FC Utrecht een jaarlijkse besparing van 2,4 miljoen euro moeten opleveren. Dat geld kan dan weer worden geïnvesteerd in de bouw van een nieuw trainingscomplex.