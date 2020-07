Avontuur bij ‘Ajax van Zuid-Korea’ verandert in enorme domper voor Veldwijk

Lars Veldwijk begon begin dit jaar met veel ambitie aan zijn avontuur bij het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai. De van Sparta Rotterdam afkomstige spits repte na de lucratieve transfer zelfs over het ‘Ajax van Zuid-Korea'. Nog geen halfjaar later is de situatie geheel anders voor Veldwijk, die lijkt aan te sturen op een tussentijds vertrek.

"Even vooropstellen: Ik heb geen ruzie gehad, heb me keurig netjes gedragen", verwijst Veldwijk tegenover Voetbal International naar de enigszins problematische werkrelatie die hij bij FC Groningen en Sparta had met respectievelijk Ernest Faber en Henk Fraser. "Ik heb hier vooral pech gehad. In eerste instantie ging alles voorspoedig. Iedereen was tevreden, ik zou gaan spelen. Maar vijf dagen voor de eerste wedstrijd liep ik een kleine blessure op, aan mijn meniscus. Had ik een paar weken last van."

"Ik zat wel elke keer bij de selectie, maakte mijn minuten vanaf de bank en scoorde bij mijn debuut", vervolgt Veldwijk zijn relaas. "Maar het team draaide al die weken goed, zodat de coach geen reden ziet iets te veranderen. Daarbij werkt de Onder-22 regel natuurlijk niet in mijn voordeel." Clubs in Zuid-Korea zijn door voornoemde regel verplicht om minimaal een speler jonger dan 22 jaar in de basis te hebben. Daarnaast moet er ook nog een speler op de bank plaatsnemen. "En de enige speler die goed genoeg is om te starten, is helaas ook een spits."

Veldwijk heeft woensdag te horen gekregen dat er achter de schermen wordt gewerkt aan het aantrekken van de Braziliaan Gustavo, een concurrent voor de spitspositie. Een vertrek lijkt mede hierdoor steeds dichterbij te komen voor de 28-jarige aanvaller. "Mijn Koreaanse agent, die bemiddeld heeft bij mijn komst naar de club, is nu bezig om tot een oplossing te komen", zo verduidelijkt hij. "Als Jeonbuk echt van me af wil, dan heeft het voor mij weinig zin nog langer te blijven. Ik heb een goed contract dat nog zes maanden doorloopt. Dat wil ik ook niet zomaar opgeven, dus de club zal met een voorstel moeten komen om het af te kopen. Mijn agent is nu bezig, ik wacht het af."

Er is volgens Veldwijk serieuze interesse van clubs uit Nederland, Zuid-Korea en Zuid-Afrika, het land dat hij als international dient. De boomlange spits zei in maart nog dat het goed was om even weg te zijn uit Nederland, mede door de breed uitgemeten breuk met zijn voormalig vriendin Monica Geuze. Veldwijk sluit een snelle terugkeer in de Eredivisie enkele maanden later echter niet bij voorbaat uit. "Als een club met een goed verhaal komt, sta ik er zeker voor open."