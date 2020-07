‘Feyenoord strikt oude bekende als assistent van Dick Advocaat’

Feyenoord heeft met Zeljko Petrovic een nieuwe assistent-trainer, zo weet het Algemeen Dagblad woensdag te melden. De nieuwe rechterhand van Dick Advocaat tekent deze woensdag een eenjarig contract in De Kuip, zo klinkt het. Petrovic was al eerder als hulptrainer werkzaam bij Feyenoord, in het seizoen 2004/05. Kort voor het einde van die jaargang stapte hij samen met toenmalig hoofdtrainer Ruud Gullit op.

Het is de vierde keer dat Petrovic en Advocaat gaan samenwerken. Het tweetal heeft een gezamenlijk verleden bij de nationale ploeg van Servië, Sunderland en FC Utrecht. De nieuwe assistent-coach van Feyenoord werd enkele weken geleden samen met technisch directeur Frank Arnesen gespot in een restaurant in Eindhoven. Na een periode van onderhandelingen is er volgens bovengenoemde krant een definitief akkoord bereikt tussen beide partijen.

Petrovic is bij Feyenoord de opvolger van Said Bakkati, die slechts een seizoen aan de Rotterdamse club verbonden was. Laatstgenoemde bleef aan na het vertrek van Jaap Stam in oktober vorig jaar. Bakkati koos onlangs voor een dienstverband bij FC Cincinatti, waar hij wederom gaat samenwerken met Stam. John de Wolf en Cor Pot zijn de andere assistenten van Advocaat in de technische staf van Feyenoord.

De 54-jarige Petrovic begint aan zijn elfde avontuur als trainer. In het verleden werkte hij met Martin Jol samen bij Hamburger SV en met Guus Hiddink bij Anzhi Makhachkala. Als rechterhand van Avram Grant kende Petrovic een kortstondige periode bij West Ham United. De ervaren coach was als hoofdtrainer verbonden aan Boavista, RKC Waalwijk, Urawa Reds, ADO Den Haag, Botev Plovdiv en Inter Zapresic.