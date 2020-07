700ste treffer ‘buitenaardse’ Lionel Messi leidt tot brief naar NASA

Barcelona verspeelde dinsdagavond tegen Atlético Madrid (2-2) dure punten in de strijd om het kampioenschap in LaLiga. Desondanks beleefde Lionel Messi een mijlpaal, want de spelmaker van de Catalanen tekende voor de zevenhonderdste treffer in zijn loopbaan. Het Argentijnse medium Olé vindt dat Messi een buitenaardse status heeft en in het kader daarvan is met een knipoog een open brief geschreven aan het Amerikaanse ruimtevaartprogramma NASA.

"Wij schrijven deze brief namens de meeste voetbalfans in Argentinië, maar ook namens supporters, spelers en trainers over de hele wereld", zo opent bovengenoemde sportkrant zijn grappig bedoelde brief. "Messi heeft in zijn carrière ontzettend veel prijzen en onderscheidingen veroverd en als absoluut hoogtepunt is daar nu het zevenhonderdste doelpunt. Wij vinden het hoog tijd dat Messi een eerbetoon krijgt die recht doet aan zijn status in de voetbalwereld."

LIONEL MESSI 700 ??? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 30 juni 2020

"Messi laat al zijn hele loopbaan zien dat hij van een andere planeet is", zo valt verder te lezen in de brief van Olé aan NASA. "Fans, managers en spelers van over de hele wereld hebben die theorie telkens weer bevestigd. Daarom zijn wij van mening dat zijn buitenaardse shirt toebehoort aan het Cape Canaveral Museum (nabij Orlando in Florida, red.). Het kan dan mooi worden geplaatst naast een meteoriet, de Apollo 11 bijvoorbeeld. Het zou een kleine stap zijn voor voetbal, maar een grote stap voor de mensheid", verwijst de Argentijnse krant naar de beroemde uitspraak van wijlen Neil Armstrong. De astronaut gebruikte deze woorden nadat hij op 21 juli 1969 als eerste mens ooit voet zette op de maan.

Olé - Argentine National Daily Sports Newspaper, sent a special letter to NASA on Lionel Messi's 700th Career Goals. pic.twitter.com/Aay1NJlT9A — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 1, 2020

Messi maakte tegen Atlético, met een heuse panenka, zijn zevenhonderdste doelpunt in het shirt van Barcelona. Zijn allereerste treffer kwam op 1 mei 2005, toen Frank Rijkaard nog als trainer verbonden was aan de Catalaanse grootmacht. In de afgelopen 15 jaar haalde de inmiddels 33-jarige Messi een gemiddelde van 46 doelpunten per jaar. 2012 was een absoluut topjaar voor de routinier, want destijds produceerde hij 91 treffers, een wereldrecord dat nog steeds staat. Messi had 826 duels nodig om tot het fraaie aantal van 700 doelpunten te komen.