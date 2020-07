FC Utrecht strikt sponsor Bayern München en presenteert jubileumshirt

Op de dag dat FC Utrecht vijftig jaar bestaat is het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2020/21 gepresenteerd. Het shirt is volgens de club uit de Domstad geïnspireerd op het allereerste tricot dat bij de entree in de Eredivisie in 1970 werd gedragen. Het jubileumshirt is volgens de beleidsbepalers van FC Utrecht een ‘regelrechte ode aan het verleden’. Daarnaast wordt wereldkundig gemaakt dat T-Mobile met ingang van komend seizoen de nieuwe hoofdsponsor is. Tot afgelopen seizoen was Zorg van de Zaak zichtbaar op het shirt van de club.

T-Mobile is eveneens verbonden aan Bayern München. Over sponsorbedragen worden overigens geen mededelingen gedaan. De naam van de nieuwe sponsor prijkt op de voorkant van het shirt en aan de zijkant is de Domtoren zichtbaar. Volgens FC Utrecht gaat met de komst van T-Mobile een grote wens in vervulling: de terugkeer van de spelersnamen op de achterkant van de wedstrijdshirts. Het shirt heeft een witte baan en rode mouwen. De broek en de kousen zijn ook rood, zo voegt FC Utrecht daaraan toe.

T-Mobile, dat afgelopen seizoen al als rugsponsor aan FC Utrecht was verbonden, gaat een meerjarige samenwerking aan met de Domstedelingen. "Het is geweldig voor het Nederlandse voetbal dat dergelijke grote merken instappen, juist in deze onzekere tijden", jubelt algemeen directeur Thijs van Es. "Dat geeft een boost aan onze organisatie. Het toonaangevend partnership is ook schitterend nieuws voor al onze supporters die de afgelopen tijd hebben laten zien achter ons te staan. We zijn enorm trots dat beide aansprekende merken elkaar verder gaan versterken."

FC Utrecht heeft met T-Mobile gelijk een innovatiepartner. Van Es geeft tegenover De Telegraaf meteen een voorbeeld. "Bijvoorbeeld door het verbeteren van de beleving in het stadion voor onze supporters, met augmented en virtual reality Dat wil zeggen dat er straks via de camera’s van smartphones statistieken van spelers te zien zijn tijdens een duel of dat bezoekers vanuit verschillende cameraposities dan de plek waarop zij zitten naar het duel kunnen kijken. Met de ontwikkeling van 5G en alles eromheen, is er op dat vlak enorm veel perspectief." De kans is aanwezig dat hierover van gedachte wordt gewisseld met Bayern. "Bij Bayern zullen verschillende onderwerpen al aanwezig zijn. We zullen kijken naar wat er daar al is en hoe wij dat hier naartoe kunnen brengen."