Talpa haalt Champions League-voetbal weg bij Veronica

De Champions League-wedstrijden zijn vanaf augustus niet meer te zien op Veronica. De duels in het miljardenbal verhuizen naar SBS6, zo bevestigt Talpa-directeur Marco Louwerens. De verhuizing heeft volgens Louwerens te maken met het feit dat SBS6 de grootste zender is van Talpa, waardoor een groter publiek bereikt zou kunnen worden.

De rechten van de Champions League liggen bij Talpa Network, waar zowel Veronica als SBS onder vallen. De wijziging gaat per direct in. Wanneer het huidige seizoen in augustus wordt afgerond zal de kijker moeten afstemmen op SBS6 en dus niet meer op Veronica.

Champions League zal vanaf augustus te zien zijn op SBS6 ipv Veronica ? — Hélène Hendriks (@hendrikshelene) July 1, 2020

“Zeker na de periode van de gedwongen stop, willen we zoveel mogelijk voetbalfans laten genieten van dit geweldige toernooi. Om die reden hebben we besloten de Champions League op onze grootste zender, SBS6, uit te zenden”, aldus Louwerens tegenover De Telegraaf.

Vanaf augustus gaat de bal weer rollen in de Champions League. Op 7 en 8 augustus worden nog een aantal achtste finales afgewerkt (Juventus - Olympique Lyon, Manchester City - Real Madrid, Bayern München - Chelsea en Barcelona - Napoli). Daarna wordt het toernooi in Lissabon gespeeld. Van 12 tot en met 15 augustus staan de kwartfinales op het programma, op 18 en 19 augustus volgen de halve finales en op 23 augustus is de finale.