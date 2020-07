AZ meldt heuglijk nieuws over spelmaker van ‘18 tot 20 miljoen euro’

AZ heeft het contract met Fredrik Midtsjö verlengd. De Alkmaarders melden woensdagochtend via de officiële kanalen dat de 26-jarige middenvelder nu tot medio 2023 vastligt. Het contract van de Noor liep voorheen tot de zomer van 2022. Midtsjö kwam afgelopen seizoen tot 39 wedstrijden voor de ploeg van trainer Arne Slot.

Midtsjö kwam in de zomer van 2017 over van Rosenborg BK naar AZ en maakt een sterke indruk in het shirt van de Eredivisionist. Sinds zijn komst speelde hij in totaal 113 officiële wedstrijden in de Alkmaarse hoofdmacht. Daarin gaf de Noor 17 assists en maakte hij 5 doelpunten. "Het voelt altijd goed om een nieuw contract te tekenen", reageert Midtsjö op de site van zijn werkgever.

"Toen AZ aangaf te willen verlengen, was het makkelijk om tot een overeenkomst te komen. Ik wil in het komende seizoen blijven bijdragen aan de teamprestatie en uiteindelijk gaat het om prijzen winnen. Dat moet de volgende stap zijn", aldus Midtsjö, die dit seizoen door zijn sterke spel af en toe werd gelinkt aan een transfer, mogelijk binnen de Eredivisie. Onder meer Ajax en PSV werden genoemd.

Kenneth Perez meldde eerder dat PSV een poging had gedaan om Midtsjö te strikken. "Toen ik zondag PSV - Feyenoord keek opperde ik hem bij PSV en zei toen gelijk: Zet hem daar alsjeblieft neer op het middenveld, want daar missen ze zoveel creativiteit", zei Perez in maart bij FOX Sports. "Ik begreep dat PSV het wel geprobeerd heeft, maar dat AZ achttien tot twintig miljoen euro vraagt. Dat vind ik te duur en ik snap dat je het dan uiteindelijk niet doet."