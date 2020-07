Bayern deelt volgende gevoelige klap uit met transfer van ‘groot talent’

Tanguy Kouassi is speler van Bayern München. De Duitse grootmacht meldt woensdagochtend via de officiële kanalen dat de achttienjarige centrale verdediger transfervrij overkomt van Paris Saint-Germain en tot medio 2024 heeft getekend. De transfer van het toptalent is de volgende klap voor PSG, dat in de afgelopen jaren veel zelfopgeleide spelers heeft zien doorbreken bij andere clubs.

Moussa Dembélé, spits van Olympique Lyon, gaf in 2012 op zestienjarige leeftijd het startschot voor een nieuwe generatie grote talenten van PSG om hun heil elders te zoeken. Hij kreeg navolging van onder meer Mattéo Guendouzi (Arsenal), Kingsley Coman (Bayern München), Jonathan Ikoné (Lille OSC), Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund), Ferland Mendy (Real Madrid) en Odsonne Édouard (Celtic). Nu vervolgt Kouassi dus zijn loopbaan elders.

"We zijn verheugd met de komst van Kouassi", laat bestuurder Hasan Salihamidzic weten op de site van Bayern. "Volgens ons is hij een van de grootste talenten in Europa. Zijn beste positie is centraal achterin, maar hij kan meerdere posities bekleden. We weten zeker dat hij een geweldige carrière in München zal hebben. Hij is een versterking voor onze ploeg."

Kouassi, die in het afgelopen seizoen zes keer in actie kwam in de Ligue 1 voor de Franse topclub en ook minuten maakte in de Champions League, is eveneens blij met de overeenkomst. "Dit is een grote club, een club ook met heel veel traditie. Ik hoop dat ik goed terecht kom hier en dat ik veel wedstrijden ga spelen. Daar zal ik hard voor werken", aldus de Frans jeugdinternational.