Sneijder vreest faillissement: ‘Jongens, laat lekker hangen die dingen!’

Voetbal TV, een streamingsdienst van duels uit het amateurvoetbal, stevent af op een faillissement. Al bijna twee jaar wacht het bedrijf op duidelijkheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dat vraagtekens zet bij het systeem. De ruim 150 bij Voetbal TV aangesloten amateurverenigingen zijn een petitie gestart voor het behoud van het platform. Ook Wesley Sneijder maakt zich kwaad.

Voetbal TV registreert sinds 2018, met 'slimme camera's' die de bal automatisch volgen, amateurwedstrijden. Inmiddels zijn reeds 20.000 tot 25.000 duels opgenomen. Door een voortslepend geschil over de privacyregels kan het videoplatform geen nieuwe contracten afsluiten. De AP maakt zich zorgen over de privacy van de mensen op en rond het veld, want als speler, trainer of supporter geef je geen expliciet toestemming om gefilmd te worden.

De steunbetuiging bestaat uit een voetbalshirt waar alle 150 clubs hun krabbel op hebben gezet, met als tekst: Autoriteit Persoonsgegevens, deze is voor jullie: Voetbal TV moet blijven. Ook staat er een grote advertentie in het Algemeen Dagblad. Maarten Hoffer, directeur van Voetbal TV, is blij met de steun. "Het proces met de AP is uitermate frustrerend voor zowel ons als voor de clubs. We werken volledig in lijn met de privacywetgeving, teams willen juist spelen op de velden met onze camera's, we krijgen nooit klachten op het gebied van privacy, maar de AP oordeelt anders. Vervolgens komt ze eindeloos lang niet af met haar besluit. Hierdoor kunnen we haar oordeel niet aanvechten en glijden wij de afgrond in."

Sneijder hoopt ook dat er snel duidelijkheid komt en dat Voetbal TV blijft. De recordinternational van Oranje heeft het systeem zelf aangeschaft voor zijn amateurclub DHSC uit Utrecht. De oud-middenvelder zou flink balen als het systeem verdwijnt. "We zitten al in een moeilijke tijd met z'n allen in het amateurvoetbal. En ik vind gewoon dat het moet blijven."

"Ik zou daar ook best wel wat meer voor willen doen", vervolgt Sneijder in gesprek met Shownieuws. "Ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen gewoon kan kijken naar het amateurvoetbal en op nog lagere niveaus. En wat is er nou mooier dan één zo'n simpel systeem, dat je het hele jaar naar je clubje kan kijken? Zo moeilijk hoeft het niet te zijn. Je hebt geen straalwagens nodig, je hebt geen camera's nodig. Je hebt één systeem. Jongens, laat lekker hangen die dingen!"