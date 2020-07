Puma brengt met ‘Vibe’ ode aan Eindhoven in eerste PSV-tenue

PSV heeft woensdagochtend zijn nieuwe tenue voor het aankomende seizoen gepresenteerd. De Eindhovenaren stappen na vijf jaar Umbro over naar Puma, dat de komende vijf seizoenen de kleding van de club zal verzorgen. Eerder werd al bekend dat het kledingmerk veertig tot vijftig miljoen euro betaalt voor de deal.

Het eerste shirt van Puma is een ode aan het honderdjarig bestaan van de gemeente Eindhoven in haar huidige vorm. Om dit heugelijke feit kracht bij te zetten heeft Puma de ‘Vibe’, het beeldmerk van de Eindhoven, terug laten komen in het shirt. “Dit nieuwe shirt, het eerste vanuit het nieuwe partnership tussen Puma en PSV, staat symbool voor de sterke band die wij hebben met onze stad”, stelt commercieel directeur Fran Janssen van de club.

“Dit jaar is het een eeuw geleden dat Eindhoven en verschillende omliggende gemeenten één stad vormden. De stad die we nu kennen als één van de meest innovatieve ter wereld. Daar staan we bij stil door de ‘Vibe’ een plek te geven in onze beroemde rood-witte banen op het shirt.” Het nieuwe shirt zal volgend seizoen worden vergezeld door een zwarte broek en witte kousen.

PSV presenteert het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2020/21

