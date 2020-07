‘Ajax verwijt ik niets, zij hebben alles gedaan wat zij konden’

Stan van Bladeren had in het seizoen 2017/18 nog een groot aandeel in het kampioenschap van Jong Ajax en de doelman durfde in die tijd te dromen van een doorbraak in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de 22-jarige sluitpost over een paar dagen transfervrij bij Ajax zal vertrekken. Waar zijn toekomst precies ligt, weet Van Bladeren nog niet.

“Ik heb toestemming om gewoon te trainen bij Ajax totdat ik iets nieuws heb. Zo kom ik fit bij mijn nieuwe club aan. Het is heel lastig in coronatijd. Clubs zijn afwachtend, weten nog niet in welke competitie ze gaan spelen of hoe de financiën ervoor staan. De transfermarkt is nog niet heel actief. Als alles weer gaat lopen moet het goed komen. Afgelopen winter zijn er ook een aantal dingen voorbijgekomen. Dat ging uiteindelijk niet door. Het was net te kort dag, omdat ik net weer fit was”, vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime.

De doelman heeft uiteindelijk acht jaar deel uitgemaakt van de jeugdopleiding van de Amsterdammers: “Ajax verwijt ik niets. Zij hebben alles gedaan wat zij konden, that’s it. Misschien heb ik geen wedstrijden gespeeld. Maar de beste trainingen met de beste spelers, waar kun je die krijgen in Nederland? Ik denk bij Ajax.” Van Bladeren werd bij Jong Ajax uiteindelijk voorbijgestreefd door Dominik Kotarski en kreeg afgelopen zomer ook te maken met Kjell Scherpen als concurrent. Hij koestert echter geen wrok jegens zijn twee concurrenten.

“Kjell heeft heel veel stappen gemaakt. Hij is echt met sprongen vooruitgegaan. Echt een goede keeper. Dominik is heel atletisch, snel en sterk. Allebei zijn ze hele goede collega's.” Van Bladeren was vorig jaar zomer al eens dicht bij een overstap naar Helmond Sport, maar kwam door een probleem met zijn pols destijds de medische keuring niet door. Of de Brabanders nu opnieuw een optie zijn, weet hij nog niet: “Dat zou zomaar kunnen dat ze weer aankloppen. Zeg nooit nooit, maar momenteel heb ik geen contact met Helmond.”