‘Als Real Madrid die 80 miljoen voor hem biedt, is het antwoord ‘nee’’

Eduardo Camavinga beleefde afgelopen seizoen op zeventienjarige leeftijd zijn doorbraak bij Stade Rennes en de jonge middenvelder is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest begeerde talenten op de Europese velden. Met name Real Madrid wordt nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van de Fransman en de Koninklijke zou zelfs al een fors bod neer hebben gelegd in Frankrijk. Technisch directeur Florian Maurice van Rennes houdt zich echter op de vlakte.

“Er is niet gesproken over een vertrek van Camavinga. Er is ook nog geen echte interesse geweest. Ik ben sinds mijn komst hier duidelijk geweest dat Camavinga deel uit zal maken van het project”, stelt Maurice in gesprek met RMC Sport. “Als Real Madrid de tachtig miljoen euro voor hem biedt die wordt genoemd, is het antwoord ‘nee’. We willen dat hij blijft en dat hij zich verder ontwikkelt bij Rennes.”

“Het is voor mij duidelijk dat deze jongen deel uit moet maken van het project voor aankomend seizoen. We willen met hem door. Dat is ook belangrijk voor hemzelf. Hij is echt een goede jongen en een geweldige speler. Dit zijn gesprekken die we samen moeten voeren. Van onze kant is er geen intentie om hem te laten gaan”, is de sportbestuurder duidelijk.

“Het is de moeite waard om te benoemen dat de speler de ambitie, en misschien ook het verlangen, heeft om ergens anders naartoe te gaan. Ik zal naar hem luisteren, maar hij heeft een contract en we zullen zien hoe de transferperiode uit zal pakken”, sluit Maurice af. Camavinga ligt nog tot medio 2022 vast bij les Rennais, die zich vanwege hun derde plek in het afgelopen Ligue 1-seizoen op mogen maken voor de voorrondes van de Champions League.