Bosz ziet kansen tegen ‘kandidaat om CL te winnen’: ‘Toch heb ik een idee’

Peter Bosz eindigde het Bundesliga-seizoen met Bayer Leverkusen in mineur doordat die Werkself op het laatste moment naast een ticket voor de Champions League greep. Zaterdag volgt echter nog een kans om het seizoen van glans te voorzien, als Bayern München de tegenstander is in de finale van de DFB-Pokal. Voor Bosz is het bovendien de kans om zijn eerste hoofdprijs te pakken als trainer.

Bosz heeft vooralsnog weinig gelukkige ervaringen met finales. Als trainer van Ajax verloor hij de eindstrijd van de Europa League, terwijl er met Heracles Almelo en Maccabi Tel Aviv nederlagen waren in bekerfinales: “Drie finales verloren dus. De ervaring van het verliezen van een finale neem je mee en je hoopt dat het niet nogmaals gebeurt. Dat is mij niet gelukt”, lacht hij wat cynisch in gesprek met De Telegraaf. Bosz oogst veel lof met de manier waarop hij zijn ploegen laat spelen, maar in zilverwerk heeft dit dus nog niet gesorteerd: “Toch staat winnen bij mij voorop.”

“Win je van Bayern München met elf man in het eigen strafschopgebied, dan doe ik het direct. Alleen geloof ik niet dat je Bayern zo verslaat. In het najaar van 2019 wonnen we op onze manier van ze in München. Dat is wel de meest ingewikkelde manier”, gaat hij verder. “Bayern is favoriet, zelfs kanshebber om de Champions League te winnen; toch heb ik een idee hoe en met wie wij ze kunnen verslaan.”

Leverkusen heeft vooralsnog moeite om het spel van voor de coronabreak ook na de hervatting van het voetbal weer op de mat te leggen. Met een puntenaantal van 63 is de ploeg van Bosz bovendien de sterkste nummer vijf ooit in de Bundesliga: “Er is geen enkel bewijs of wetenschappelijke verklaring dat we met publiek vierde zouden zijn geëindigd en ons hadden gekwalificeerd voor de Champions League. De break heeft gewoonweg niet goed uitgepakt”, weigert hij echter om het spelen zonder publiek de schuld te geven van het teleurstellende eind van het seizoen. Leverkusen kan zich overigens nog wel voor het miljardenbal plaatsen als de Europa League wordt gewonnen in augustus.