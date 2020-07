Sétien leeft mee met mega-aankoop: ‘Maar ik bied niet mijn excuses aan’

Antoine Griezmann toog vorig jaar zomer met hoge verwachtingen naar Barcelona. Het eerste seizoen van de aankoop van 120 miljoen euro is echter nog niet uitgelopen op een onverdeeld succes en dinsdagavond, tijdens de in een 2-2 gelijkspel geëindigde kraker tegen zijn oude club Atlético Madrid, moest hij zich tevredenstellen met slechts een invalbeurt in de 90e minuut.

De woorden die zijn trainer Quique Sétien na afloop van de wedstrijd tijdens een persmoment bezigde zullen Griezmann weinig hoop hebben gegeven voor de rest van het seizoen: “Het is moeilijk om hem erin te brengen zonder het team te destabiliseren. Ik snap dat het moeilijk is voor hem om erin te komen met nog maar zo weinig tijd op de klok”, liet de oefenmeester optekenen.

“Ik zal het er morgen (woensdag, red.) met hem over hebben, ik ga niet mijn excuses aanbieden voor mijn beslissingen. Maar ik begrijp dat dit misschien niet goed voor hem voelt en ik leef met hem mee omdat hij een geweldige kerel en professional is.” Griezmanns oude trainer Diego Simeone maakte de korte invalbeurt van zijn voormalige pupil mee vanaf de zijlijn en leek verbaasd door het voorval: “Ik heb er geen woorden voor”, was zijn korte reactie.

Door het gelijkspel lijkt Barcelona verder achterop te raken bij titelrivaal Real Madrid, wat de druk op Sétien verder vergroot. De oefenmeester merkt hier vooralsnog weinig van: “Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik onder vuur lig. Het is jammer. We krijgen het steeds moeilijker en moeilijker. Het laten liggen van punten betekent dat we verder achteropraken. Maar we moeten blijven werken en Atlético heeft een goed team.” Real Madrid heeft momenteel een punt meer dan Barcelona en kan de voorsprong donderdagavond woensdagavond verder uitbreiden als er wordt gewonnen van Villarreal.