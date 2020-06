Barcelona na spektakelstuk mogelijk nog verder verwijderd van landstitel

Barcelona heeft opnieuw duur puntenverlies opgelopen in de strijd om de landstitel van Spanje. De nummer twee van LaLiga kwam in een tumultueuze topper tegen nummer drie Atlético Madrid niet verder dan een gelijkspel: 2-2. Het was in meerdere opzichten een opzienbarende wedstrijd: scheidsrechter Alejandro Hernández kende drie verschillende strafschoppen toe, waarvan er eentje ook nog overgenomen moest worden in de eerste helft. Bovendien maakte Lionel Messi uit een 'panenka' carrièredoelpunt nummer zevenhonderd. Barcelona liet na om de koppositie over te nemen van Real Madrid, dat donderdag aantreedt tegen Getafe. De koploper heeft een punt meer en dat duel tegoed.

De wedstrijd werd gekenmerkt door het grote aantal strafschoppen, waarvan de eerste na een kwartier werd toegekend aan Atlético Madrid. Yannick Ferreira Carrasco schudde Gerard Piqué gemakkelijk van zich af en werd vervolgens getorpedeerd door Arturo Vidal. Arbiter Hernández wees naar de stip en Diego Costa ontfermde zich over de penalty. De spits koos voor de rechterhoek en zag Marc-André ter Stegen redding brengen. De keeper stapte echter met beide voeten van de lijn voordat Diego Costa de bal aanraakte en daarom mocht Atlético Madrid de strafschop opnieuw nemen.

Renan Lodi komt met 75 km/h inglijden ?? Leo Messi reageert majestueus! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 30 juni 2020

Het was ditmaal niet Diego Costa, maar Saúl Ñíguez die achter de bal ging staan. En hij slaagde er wel in om Ter Stegen te verschalken. Het was een grote opluchting voor Diego Costa, die dreigde de grote schlemiel van de wedstrijd te worden. Kort voor de strafschop betekende een eigen doelpunt van de aanvaller immers de 1-0. Na een corner van Messi vanaf de rechterflank zette Diego Costa bij de eerste paal een stap in een poging om de bal weg te koppen. Hij maakte echter een verkeerde inschatting: het leer kwam tegen de binnenkant van zijn dijbeen en zeilde op die manier binnen.

Halverwege de eerste helft belandde een geplaatst schot van Messi tegen de buitenkant van de paal, terwijl een door Saúl van richting veranderd schot van de Argentijn een fraaie en attente ingreep van Oblak inleidde. Zodoende bleef het voor rust bij 1-1. Voor trainer Quique Setién was er in de pauze voldoende om zich zorgen om te maken. Afgezien van Messi zorgden maar weinig spelers van Barcelona voor dreiging; Ivan Rakitic deed eenmaal van zich spreken. Atlético voetbalde misschien wel beter dan Barcelona. Maar kort na de pauze mochten de bezoekers het weer proberen vanaf elf meter.

LIONEL MESSI 700 ??? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 30 juni 2020

In het zestienmetergebied raakte Felipe de voet van de opgestoomde Nélson Semedo. Het contact was licht, maar voor de arbitrage voldoende om een penalty toe te kennen. Messi maakte van de gelegenheid gebruik om zijn zevenhonderdste carrièredoelpunt in stijl te maken, met een 'panenka'. Na een uur kreeg echter ook Atlético een penalty, na contact tussen Semedo en Carraso, en Saúl schoot raak in de verre benedenhoek. De tijd begon te dringen voor Barcelona, maar de thuisploeg was onmachtig in aanvallend opzicht. Real Madrid is de lachende derde en kan de voorsprong op de titelconcurrent donderdag uitbreiden tot vier punten.