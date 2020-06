Cristiano Ronaldo scoort schitterend op pijnlijke avond voor Schöne

Juventus heeft dinsdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Serie A. Met Matthijs de Ligt negentig minuten binnen de lijnen won het elftal van trainer Maurizio Sarri met 1-3 bij laagvlieger Genoa, waar Lasse Schöne een lastige avond beleefde en halverwege uit zijn lijden werd verlost. De Turijnse doelpunten werden gemaakt door Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo en Douglas Costa en waren alle wonderschoon. Door de zege bedraagt de voorsprong van Juventus aan kop van de Serie A op achtervolger Lazio weer vier punten.

Juventus was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij in Luigi Ferraris. Het elftal van Sarri zette Genoa direct vast op eigen helft en was na dertien minuten voetballen voor het eerst dreigend. Schöne werd op eigen helft kinderlijk van de bal gezet door Rodrigo Bentancur, waarna Ronaldo ervandoor kon. De Portugese vedette beproefde zijn geluk vanaf ongeveer 25 meter, maar doelman Mattia Perin was op tijd bij de les.

Schöne beleefde sowieso een moeilijke avond. De Deense middenvelder werd na ruim een halfuur overlopen door Adrien Rabiot, waarna hij de Fransman moest stuiten met een harde overtreding. De Ligt beleefde op zijn beurt een probleemloze avond. Juventus gaf zelf amper kansen weg in de eerste 45 minuten en liet zelf enkele mogelijkheden op de openingstreffer onbenut. Zo kopte Rabiot van dichtbij recht in de handen van Perin, terwijl Ronaldo uit een lastige hoek verwoestend op de vuisten van de doelman schot.

De wedstrijd van Schöne bleef uiteindelijk beperkt tot 45 minuten: de veteraan bleef in de rust in de kleedkamer achter. Juventus ging op dezelfde voet verder en wist in de eerste tien minuten na rust uiteindelijk riant weg te lopen bij de thuisploeg. Dybala opende de score vijf minuten na de onderbreking op fraaie wijze. De Argentijn hield drie verdedigers van Genoa bezig, waarna hij met links knap de verre hoek vond: 0-1. Zes minuten later verdubbelde Ronaldo de voordelige marge voor Juventus. Hij kwam door vanuit de as van het veld, waarna hij met een verwoestende uithaal van ruim buiten de zestien de 0-2 op het scorebord zette.

Juventus speelde daarna een gewonnen wedstrijd en had niets meer te vrezen voor Genoa. Sarri bracht halverwege de tweede helft Douglas Costa als invaller binnen de lijnen en die wist kort na zijn rentree op prachtige wijze het derde doelpunt van de avond voor zijn rekening te nemen. De Braziliaanse vleugelaanvaller draaide de bal van dik twintig meter in en vond uiteindelijk schitterend de kruising: 0-3. Andrea Pinamonti verzorgde daarna nog een eretreffer voor Genoa.