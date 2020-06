Messi maakt 700ste doelpunt uit carrière op verbluffende wijze

Lionel Messi heeft vanavond tegen Atlético Madrid zijn 700ste doelpunt als profvoetballer gemaakt. De vedette maakte in de topper tegen Atlético Madrid bij een 1-1 tussenstand uit een panenka-strafschop zijn 630ste goal in dienst van Barcelona; de overige 70 treffers maakte hij in het shirt van Argentinië.