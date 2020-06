Bruno Fernandes beslist belangrijke wedstrijd met schitterende countergoal

Manchester United heeft dinsdagavond geen steek laten vallen in de strijd om Europees voetbal. De nummer vijf van de Premier League zegevierde met 0-3 over Brighton & Hove Albion; Mason Greenwood opende de score en Bruno Fernandes nam de overige twee doepunten voor zijn rekening. Met name met de laatste treffer, een perfect uitgevoerde counter, maakte Manchester United indruk. De club heeft nu een achterstand van twee punten op Chelsea, al gaat de nummer vier van de Premier League woensdag nog op bezoek bij West Ham United.

Manchester United zette woensdag een belangrijke stap richting Europees voetbal en mogelijkerwijs nog een Champions League-ticket, door met 3-0 te winnen van Sheffield United. Ole Gunnar Solskjaer koos voor exact dezelfde elf spelers als in het vorige competitieduel, terwijl bij Brighton weer plek was voor Davy Pröpper op het middenveld; vorige week begon hij in de uitwedstrijd tegen Leicester City (0-0) voor het eerst dit kalenderjaar op de bank. Manchester United kende een goede start in het American Express Community Stadium. In de twaalfde minuut belandde een afstandsschot van Fernandes op de paal; kort daarna was het raak via Greenwood.

De achttienjarige aanvaller werd aan de rechterflank bediend door Aaron Wan-Bissaka, bestormde het strafschopgebied, kapte naar binnen en schoot verrassend in de korte hoek. Het was voor de jongeling zijn dertiende officiële doelpunt voor Manchester United, één meer dan Marcus Rashford er maakte voor zijn negentiende. Na een klein halfuur verdubbelden de bezoekers de marge. Net als bij zijn schot op de paal werd Bruno Fernandes bereikt door Paul Pogba. Ditmaal zag hij aan de rand van het strafschopgebied de ruimte voor een schot, dat van richting werd veranderd door verdediger Alexis Mac Allister en doelman Mathew Ryan kansloos liet.

Dit zou zomaar de BESTE COUNTERGOAL van 2020 kunnen worden. Perfectie, van begin tot eind. Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 30 juni 2020

In de tweede helft trok Manchester United de wedstrijd naar zich toe. The Red Devils maakten indruk met een vloeiende en razendsnelle counter die vanaf het eigen strafschopgebied werd ingezet. Bij het uitverdedigen kopte Harry Maguire de bal naar Nemanja Vidic, die het leer uit de draai ineens uit de lucht nam en aan de linkerflank Greenwood. Die stormde af op het vijandelijke zestienmetergebied en bediende Fernandes bij de tweede paal; de Portugees rondde verdienstelijk af. Vervolgens liet Brighton zich zeker niet onbetuigd. Er kwam een groot aantal schietkansen voor de thuisploeg, maar de pogingen belandden naast of tegen de vuisten van David de Gea; in minuut 69 strekte hij zich voor een fraaie redding op een poging van Aaron Connolly. De gewenste eretreffer bleef zodoende uit.