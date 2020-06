Tancredi Palmeri hekelt onsportief aspect in spel van Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt was dinsdagavond in de eerste helft tussen Genoa en Juventus een van de opvallendste spelers op het veld. De Nederlandse centrumverdediger maakte een soevereine indruk, maar probeerde in de openingsfase ook een strafschop te versieren, onder meer in de ogen van commentator Emile Schelvis en de bekende Italiaanse journalist Tancredi Palmeri.

De Ligt meende na een klein kwartier spelen recht te hebben op een strafschop, nadat hij bij een hoekschop ten val kwam in de zestien. De voormalig Ajacied maakte veel misbaar en werd weliswaar licht in de rug geduwd door Adama Soumaoro, maar volgens Schelvis, die namens Ziggo Sport het commentaar bij de wedstrijd verzorgt, was van een overtreding absoluut geen sprake. "En wie ligt daar weer? Jawel, Matthijs de Ligt!", merkt Schelvis direct op.

Volgens Emile Schelvis moeten we Matthijs de Ligt voortaan Mattia de Ligt noemen ?????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 30 juni 2020

"Hier doet hij voorkomen alsof er een overtreding op hem wordt gemaakt, maar hij doet het gewoon zelf, kijk maar. Hij krijgt niet echt een zet. Hij heeft goed geleerd en is een echte Italiaan geworden. Mattia de Ligt gaan we hem voortaan noemen", zegt Schelvis, die opmerkt dat De Ligt afgelopen vrijdag tegen Lecce (4-0) ook al een strafschop probeerde te versieren. Toen ging De Ligt ook tevergeefs naar de grond bij een hoekschop, waarna commentator Richard van Iterson opmerkte dat De Ligt 'met een beetje Italiaans theater een strafschop probeerde te versieren'.

Het vermeende theater valt niet alleen de commentatoren van Ziggo Sport op. “Hij is slim geworden tijdens de break (de corona-onderbreking, red.). Na ieder licht duwtje in de rug duikt hij voorover alsof hij van achter aangevallen wordt", zo tweet beIN Sports-correspondent Palmeri tijdens de wedstrijd. Overigens slaagde De Ligt er in de eerste wedstrijd na de corona-onderbreking, uit bij Bologna (0-2), wél in een strafschop te verdienen, na een overtreding van Stefano Denswil.