Opvolging Genee komt ter sprake: één favoriet torent ver boven de rest uit

Komt Veronica Inside na de zomerstop terug? Honderdduizenden mensen zitten al jarenlang twee keer per week voor de buis gekluisterd om te aanschouwen hoe Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp het (voetbal)nieuws doornemen, maar het is allerminst zeker of het succesvolle tv-programma terugkeert. Het is goed mogelijk dat Genee wordt vervangen of zelf een stap opzij zet om de twee analisten tevreden te stellen. Wie moet de presentator opvolgen bij een vertrek? Uit een poll van De Telegraaf komt een duidelijke favoriet naar voren: Hélène Hendriks.

De thema-uitzending van Veronica Inside over racisme op maandag 22 juni lijkt een breekpunt voor het tv-programma. Genee neemt een week na de gewraakte grap van Derksen over een Zwarte Piet ('Weten we zeker dat dat Akwasi niet is?') zowel de rol van presentator als mediator op zich, maar trad daarbij veel te hard op tegen Derksen, aldus de analisten. "Ik zat daar als presentator van Veronica Inside én als discussieleider van een programma over racisme. Dat was heel ingewikkeld en best een lastige combinatie. Ik zat in een volledige squeeze", liet Genee zondagavond weten bij Op1. Gezien het verloop van de uitzending én het feit dat de show met advocate Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta met 'twintigste keus' zat, denkt Genee dat ze de show die maandag wellicht hadden moeten schrappen. "Met terugwerkende kracht was het misschien beter geweest om die uitzending niet te maken."

De uitzending kwam er echter wel en met grote gevolgen. Derksen en Van der Gijp willen niet meer in dezelfde setting aan tafel zitten met Genee. "Ik heb gezegd: die NSB-methode ligt je lekker, dat had je binnen vijf kwartier wel aardig in de vingers", zei Van der Gijp tegenover Powned over een gesprek met Genee. "Ik ben maar met één doel naar dat programma gereden. Dat is dat Johan er goed uit zou komen. Maar hij (Genee, red.) is met een ander doel gekomen: dat hij er goed uit zou komen. Ik ben ontzettend boos om de doodeenvoudige reden dat ik niet zou weten hoe het verder moet. Dat zou ik echt niet weten. Hij heeft tijdens het programma openlijk afstand genomen van ons. Maar maandag gaat hij er weer zitten om ons een foute grap over de lengte van Wesley Sneijder te laten maken? Dat kan niet. Hij heeft zich voor het hele volk ongeloofwaardig gemaakt. Ik ga daar niet zitten om mezelf ook ongeloofwaardig te maken."

De scenario's

De grote vraag is nu of de heren elkaar in de komende weken alsnog gaan vinden, zoals wel vaker is gebeurd de afgelopen jaren na een enorme rel. Na de woorden van Derksen en Van der Gijp richting Genee lijkt dit echter uitgesloten. Derksen vertelde dinsdag aan RTL Boulevard dat het trio nog wel een keer om de tafel gaat zitten wanneer de emoties zijn ingedaald. "Dan zien we wel of we er uit komen. Maar ik denk dat de problemen die er nu zijn blijven. Dat verandert niet", zei Derksen, die aangaf dat het einde van Veronica Inside ook het einde van zijn tv-carrière betekent. "Ik heb geen enkele ambitie om verder nog iets op televisie te doen. Dat was het dan." Als Derksen wegvalt, is er volgens hem óók geen sprake meer van Veronica Inside. "Dan is het format ook definitief klaar. Dat is namelijk contractueel zo vastgelegd."

Het trio kan bovendien gezamenlijk besluiten het avontuur te beëindigen. Of men kan zelfs genoodzaakt zijn te stoppen door het wegtrekken van adverteerders en/of sponsors. Daarnaast is er nóg een scenario mogelijk: Genee kan worden vervangen of stapt zelf op. "Het plezier moet wel blijven natuurlijk", zei de presentator bij BNR over de huidige situatie bij Veronica Inside. "Dat is een van de belangrijkste criteria. En als je geen plezier meer hebt met elkaar, dan moet je erover nadenken. Het is een factor van drie personen, die alle drie kunnen bepalen wat ze willen erover. Maar het is voor mij in eerste instantie belangrijk hoe ik er zelf in sta", vertelde Genee, die hiermee alle opties openhoudt. Diverse presentatoren werden al gelinkt aan de mogelijke vacature. De namen die het meeste komen bovendrijven zijn Hélène Hendriks en Wytse van der Goot.

Guus Hiddink en Wytse van der Goot in 2018 bij de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord (0-3).

Angela de Jong, tv-recensent van het Algemeen Dagblad, had al vernomen dat Derksen en Van der Gijp een samenwerking met een andere gastheer overwegen. "Het zou denkbaar kunnen zijn dat ze met een andere presentator verder gaan. Die optie hebben ze ook bij Talpa neergelegd, begreep ik. Wytse van der Goot zou de voorkeur hebben", aldus De Jong, die na het optreden van Genee bij Op1 niet meer verwacht dat de presentator de boel weer gaat leiden bij Veronica Inside. "Een presentator die vindt dat je tegenwoordig niet alles moet of kunt zeggen, scoort wellicht deugpunten bij de Arie Boomsma's van deze wereld maar zet de bijl aan de wortel van een show als VI", stelde de recensent.

Wel of geen Genee?

De afgelopen dagen vroeg De Telegraaf op de eigen site wie Veronica Inside moet presenteren na de zomerstop. Zowel Johan Derksen als René van der Gijp lijken niet meer met Wilfred Genee te willen samenwerken. Wie uit de Talpa-stal zou hem moeten opvolgen als presentator van Veronica Inside?, zo luidde de vraag. Ruim 35.000 mensen hebben één van de acht opties ingevuld. Twintig procent van de stemmers denkt dat niemand Genee gaat vervangen, aangezien de presentator 'gewoon' bij het programma blijft. Vijftien procent stelt dat er zonder Genee geen Veronica Inside is.

De zes andere opties waren Hendriks (45 procent), Van der Goot (8 procent), Jan Versteegh (2 procent), Johnny de Mol (5 procent), Winston Gerschtanowitz (2 procent) en Albert Verlinde (3 procent). De vier laatste namen lijken niet realistisch, aangezien deze presentatoren, afgezien van De Mol wellicht, nimmer veel affiniteit met voetbal hebben getoond. Een groot deel van de stemmers ziet vooral in Hendriks de mogelijke opvolger van Genee. De presentatrice werkt op Champions League-avonden al samen met Derksen, terwijl zij ook al eens te gast is geweest in het programma. Bovendien is Hendriks bekend met de sfeer van het programma door de vele crosstalks die ze heeft gedaan als presentatrice van FOX Sports. Na grote favoriet Hendriks volgt dus Van der Goot, die als presentator en commentator voornamelijk werkzaam is bij Ziggo Sport, maar ook als commentator en verslaggever bekend is bij Veronica.

