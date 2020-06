Engelse media verklappen tóch topbedragen in transferdeal Sané

In navolging van BILD maakt ook de Britse pers melding van de aanstaande transfer van Leroy Sané naar Bayern München. De berichtgeving over de financiële details verschilt echter: volgens Sky Sportsen de Daily Mirror kan de transfersom oplopen tot zestig miljoen euro, terwijl BILD repte over een bedrag van minder dan vijftig miljoen. Bovendien zou de aanvaller van Manchester City meer gaan verdienen in Beieren dan aanvankelijk werd gedacht.

De media zijn eensgezind over de contractduur: Sané gaat voor vijf seizoenen tekenen in de Allianz Arena. De Daily Mirror weet dat hij gedurende die vijf seizoenen een bedrag van omgerekend circa 425.000 euro per week gaat verdienen. Dat salaris komt neer op een bruto jaarloon van 22 miljoen euro; het zou het dubbele zijn van wat Manchester City hem aanbood. Sané zou nu nog meer gaan opstrijken dan de 20 miljoen euro waarop hij aanvankelijk inzette; BILD meldde juist dat hij er niet in was geslaagd om dat salaris af te dwingen.

De verschillende berichtgeving over de transfersom lijkt met name te verklaren door de wijze waarop het bedrag wordt gepresenteerd. BILD maakte geen melding van eventuele bonussen, maar stelde slechts dat de afkoopsom neerkomt op een kleine vijftig miljoen euro. De Daily Mirror en Sky Sports gaan uit van een initiële som van 49 miljoen euro en stellen dat het bedrag middels het voltooien van sportieve bonussen kan stijgen tot zestig miljoen euro, het bedrag waar Manchester City aanvankelijk al naar streefde.

Manchester City denkt de 'best mogelijke deal' te hebben bereikt, gezien de blessuregevoeligheid van Sané, het feit dat hij komend jaar transfervrij had kunnen vertrekken en omdat de club winst kan maken op de Duitser; in 2016 kwam hij voor 52 miljoen euro over van Schalke 04. De club verwacht dat het, door de financiële gevolgen van de coronacrisis, een van de grootste transfers wordt die deze zomer plaatsvindt. De transfersom is vergelijkbaar met de bedragen die al werden betaald voor Timo Werner (Chelsea, 53 miljoen euro) en Mauro Icardi (Paris Saint-Germain, 50 miljoen euro).