Marieke Derksen reageert op ontwikkelingen: ‘Dat is toch bi-zar?’

Marieke Derksen heeft dinsdag in gesprek met De Telegraaf voor het eerst gereageerd op de tv-ruzie waarvan haar vader Johan het middelpunt is. De dochter van de analist onderhoudt een goede relatie met de tafelgasten van Veronica Inside: ze was uitgever van sportboeken als Gijp, Kieft en de onlangs uitgekomen biografie Sneijder. Uit haar reactie in de krant blijkt dat Derksen klaar is met de ruzie tussen Wilfred Genee, René van der Gijp en haar vader.

De veertigjarige dochter van Derksen vindt het 'toch bi-zar?' dat de ruzie al een week 'trending topic' is. "Alsof er niets groters in de wereld aan de hand is. Jongens, waar hébben we het over? Het is een voetbalpraatprogramma", benadrukt ze. Ze zegt de kritiek op Derksen wel te snappen, omdat haar vader in zijn leven ook 'heel veel heeft uitgedeeld'. Ze zegt het spijtig te vinden dat er 'twee kampen' zijn ontstaan, die in haar ogen lijnrecht tegenover elkaar staan. "Ik wil niet bij één van de twee kampen horen. Laat mij maar lekker in het midden, waar ik beide kampen begrijp."

Derksen zegt niet te weten wat de commotie doet met haar vader. "Hij zit niet op sociale media, dus het ergste gaat wel aan hem voorbij", vertelt ze. "We hebben een paar keer met elkaar gebeld, maar het is nou niet zo dat ik daar vaak over de vloer kom – het is nogal een eind." De analist het middelpunt van een landelijk debat over racisme, nadat hij rapper Akwasi bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. Het was volgens Marieke Derksen geen 'handige' uitspraak gezien de emoties die gepaard gaan met het debat.

"In de context, als je het hele programma hebt gezien – én het klinkt hard, én ik ben wit, I know – vond ik het niet zo heel raar. Maar kun je het in deze tijd zeggen? Nee", stelt ze. Ze stipt aan dat haar vader 'al duizend keer' heeft gezegd tegen racisme te zijn. "Het lijkt er nu een beetje op alsof Nederland ruzie maakt over de details. Aan allebei de kanten. Al kan ik eerlijk gezegd ook wel weer genieten van mensen waar ik me ontzettend aan stoor. Ik vind het wel lekker om naar een talkshow te kijken en het totaal niet met iemand eens te zijn. Dat wil niet zeggen dat ik dan vind dat diegene niets mag zeggen."