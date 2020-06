Matthijs de Ligt staat vanavond tegenover goede bekende van Ajax

Lasse Schöne en Matthijs de Ligt staan vanavond tegenover elkaar tijdens het competitieduel tussen Genoa en Juventus (21.45 uur). Schöne keert bij Genoa terug in de basis nadat hij afgelopen weekend tegen Brescia (2-2) nog genoegen moest nemen met een invalbeurt, terwijl De Ligt zoals gewoonlijk aan de aftrap verschijnt bij Juventus. De twee waren vorig seizoen nog ploeggenoten bij Ajax en wonnen toen samen de nationale dubbel met de Amsterdamse club.

Voor Schöne wordt het zijn 25ste optreden dit seizoen in de Serie A en zijn 23ste basisplaats. De Deense middenvelder begon afgelopen zaterdag enigszins verrassend op de reservebank tegen Brescia, maar is vanavond voor de kraker tegen Juventus weer in de basis geposteerd door trainer Davide Nicola. Genoa kan de punten zeer goed gebruiken: de ploeg staat met 26 punten uit 28 speelrondes slechts 1 punt boven de gevreesde achttiende plaats, die momenteel wordt ingenomen door Lecce.

Bij Juventus is De Ligt als gewoonlijk basisspeler. De Nederlandse centrumverdediger maakte afgelopen vrijdag een solide indruk in het duel met Lecce (4-0) en wist ook nog eens een doelpunt te maken. Trainer Maurizio Sarri voert in de basiself van Juventus één wijziging door ten opzichte van de wedstrijd tegen Lecce: Blaise Matuidi wordt op de linksbackpositie vervangen door Danilo. De koploper begint de 29ste speelronde met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Lazio, dat op dit moment uit bij Torino speelt.

Opstelling Genoa: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Behrami, Schone, Sturaro; Pinamonti, Favilli

Opstelling Juvenetus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo