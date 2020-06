Mitchell Dijks ging door een hel: ‘Toen werd ik wel even emotioneel’

Het leven lacht Mitchell Dijks weer toe. De verdediger van Bologna liep rond oktober vorig jaar een zware voetblessure op en beleefde vervolgens een zeer moeizame revalidatieperiode. Dijks voelt zich inmiddels echter weer fit en is blij dat hij een donkere periode uit zijn carrière nu achter zich kan laten.

De 27-jarige linksback maakte vorige week nota bene tegen Juventus zijn eerste speelminuten sinds 15 september 2019. Bologna verloor op eigen veld met 0-2 van de grootmacht, maar voor Dijks betekende het wel een afsluiting van een zware periode, waarin hij zelfs vreesde voor het einde van zijn loopbaan. "In een van mijn tenen was een bandje afgescheurd. Daarnaast was er een kussentje onder mijn voet weggesleten, terwijl die juist je bot moet beschermen"< omschrijft de voormalig Ajacied zijn fysieke malheur in gesprek met Voetbal International.

Dijks legt uit dat hij enige tijd bleef doortrainen, omdat de medische staf van Bologna de ernst van de situatie niet in de gaten had. Hij bleef naar eigen zeggen twee maanden 'aankloten', voordat hij zich voor een second opinion in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam meldde. "Dokter zei dat het einde loopbaan was geweest, als ik gewoon had doorgelopen met mijn blessure. Dat viel koud op mijn dak. Man, alleen de gedachte al, dat mijn carrière voorbij had kunnen zijn."

Kerkhoffs vertelde Dijks dat hij moest rekenen op een revalidatieperiode van vier of vijf maanden. "Toen werd ik wel even emotioneel", erkent de robuuste verdediger. “Maar daar kun je niet te lang in blijven hangen. Na een tijd met mijn voet in het gips, ben ik in Almere keihard aan de slag gegaan met fysiotherapeut Camiel van Druten.” Dijks herstelde voorspoedig en speelde sinds de hervatting van de Serie A alweer twee volledige wedstrijden.

Dijks veroverde eerder deze maand het internet met een indrukwekkende fysieke transformatie. Hij geeft aan dat hij de afgelopen maanden hard heeft getraind én is begonnen met een nieuw dieet. “Ik heb veel aan mijn lichaam gewerkt en goed op mijn voeding gelet. Het effect is voelbaar. Ik ben vijf kilo afgevallen en voel me fitter en lichter dan voorheen. Echt een wereld van verschil. Mijn voedingsgewoontes heb ik flink omgegooid. Koolhydraten eet ik alleen nog op wedstrijddagen, rond lunchtijd. ’s Avonds eet ik alleen vis, kip en groente.”