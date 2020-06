Vertrouwen van Lopetegui in Luuk de Jong lijkt steeds verder af te nemen

Luuk de Jong begint dinsdagavond op de bank bij Sevilla in de uitwedstrijd tegen Leganés. De spits is door trainer Julen Lopetegui gepasseerd: de oefenmeester kiest vanaf 21.00 uur in het Municipal de Butarque voor een voorhoede met Suso, Lucas Ocampos en Youssef En Nesyri. Langzaamaan lijkt De Jong steeds meer krediet te verliezen bij Sevilla.

Dit seizoen kwam De Jong tot 29 competitiewedstrijden, waarvan 22 als basisspeler. In die 29 optredend was hij goed voor 6 doelpunten. Hij begon het seizoen als onbetwiste eerste keus, maar met name sinds februari begint De Jong vaker op de bank. Vier van zijn zeven invalbeurten hadden plaats in de laatste tien wedstrijden. Vrijdag mocht de Nederlander tegen Real Valladolid (1-1) weer vanaf het eerste fluitsignaal beginnen, maar al in de pauze besloot Lopetegui om De Jong te vervangen voor Suso.

De voorhoede bestond aanvankelijk uit Ocampos, De Jong en Munir El Haddadi. Alleen Ocampos behoudt zijn plek, al lijkt de Argentijn tegen Leganés centraal vanuit de voorhoede te starten in plaats van als rechtsbuiten. Hij wordt op rechts geflankeerd door Suso en op links door En-Nesyri. Net als De Jong begint El Haddadi vanaf de bank. Verder heeft Nemanja Gudelj, ex-speler van onder meer Ajax en NAC Breda, een basisplaats op het middenveld.

In het duel van dinsdagavond kan Sevilla een belangrijke stap zetten richting Champions League-voetbal. De nummer vier van LaLiga remiseerde in de afgelopen vier wedstrijden en kan een zege goed gebruiken om verder afstand te nemen van nummer vijf Getafe; op dit moment bedraagt het gat twee punten. Enkel de top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Opstelling Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Gudelj, Óliver, Jordán; Suso, Ocampos, En-Nesyri