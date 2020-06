Ziyech verrast met zeldzame foto op laatste dag als speler van Ajax

Hakim Ziyech staan aan de vooravond van zijn dienstverband bij Chelsea. Hij heeft zijn laatste training in dienst van Ajax al achter de rug en zal zich spoedig in Engeland bij zijn nieuwe werkgever voegen. Ziyech bereidt zich ondertussen al volop voor op zijn avontuur bij Chelsea, getuige een zeldzame foto die hij dinsdag verspreidt via social media.

Ziyech deelt vandaag een foto op Instagram waarop te zien is dat hij samen met een personal trainer traint in de Louiszoon Health Club in Amsterdam. Het is een tamelijk zeldzame foto, daar de Marokkaans international op zijn 134 foto’s tellende Instagram-pagina geen ander gym-kiekje heeft staan. Ziyech heeft in het verleden meermaals aangegeven liever niet aan de gewichten in de sportschool te hangen, maar lijkt zich inmiddels toch voor te bereiden op het fysieke geweld in de Premier League.

Voormalig ploeggenoot Anwar El Ghazi adviseerde Ziyech in mei al het krachthonk in te duiken, zodat hij zich beter kan weren tegen het fysieke voetbal in Engeland. "Bereid je goed voor! Ga heel snel naar die gym! Je moet heel snel naar de gym gaan, want in de Premier League zijn het alleen maar beesten", zei de huidige aanvaller van Aston Villa in een videoboodschap aan Ziyech. El Ghazi voegde daar later in gesprek met Bureau Sport aan toe dat Ziyech geen krachtpatser hoeft te worden. "Je kunt ook aan je core werken, buikspieren trainen en optrekken. Daar word je geen bodybuilder van. In de gym zitten betekent niet alleen maar pompen, pompen. Je moet gewoon aan je spieren denken met zoveel wedstrijden."

Ziyech mag zich per 1 juli officieel speler van Chelsea noemen. Hij zal zich samen met Timo Werner, die gelijktijdig overkomt van RB Leipzig, spoedig bij zijn nieuwe teamgenoten voegen en naar alle waarschijnlijk rustig opgetraind worden. Manager Frank Lampard van the Blues geeft dinsdag op een persconferentie aan dat hij nu nadenkt over een speciaal trainingsprogramma voor zowel Ziyech als Werner. "Hakim heeft al geruime tijd niet meer gespeeld, omdat de Nederlandse competitie in april al is stilgelegd. Voor Timo geldt dat hij het seizoen afgelopen weekend heeft beëindigd. We zullen voor beiden een individueel programma opstellen. Ik zal later bepalen of dat betekent dat ze zullen deelnemen aan de groepstraining, of dat ze eerst een apart programma krijgen om fysiek sterker te worden", aldus de oefenmeester.