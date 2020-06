BILD: Toptransfer van Sané is rond, lagere bedragen dan verwacht

De transfer van Leroy Sané naar Bayern München is afgerond, zo meldt BILD dinsdagavond. De krant beroept zich op bronnen rondom Josep Guardiola, die hebben bevestigd dat de aanvaller deze zomer overkomt van Manchester City. Volgens het doorgaans goed ingevoerde dagblad valt de transfersom 'lager uit dan gedacht'. Naar verluidt houdt Manchester City 'minder dan vijftig miljoen euro' over aan de transfer. Dat wordt bevestigd door The Guardian: de Britse krant spreekt van circa 45 miljoen euro, exclusief bonussen.

BILD wist in mei te melden dat Sané reeds tot een akkoord is gekomen met Bayern München over zijn vijfjarige contract. Der Rekordmeister hoopte op een transfersom van circa 38 miljoen euro, terwijl Manchester City een bedrag van 55 miljoen euro eiste. Nu zouden beide partijen elkaar hebben gevonden in een transfersom die er ergens tussenin ligt, onder de vijftig miljoen. De precieze hoogte van het bedrag is bij BILD nog niet bekend, maar in Engeland wordt dus gerept over een initiële afkoopsom van 45 miljoen euro. .

Ook het salaris dat Sané gaat verdienen in München ligt lager dan verwacht, zo schrijft BILD. De 24-jarige Duitser gaat aanzienlijk minder verdienen dan twintig miljoen euro per jaar, een salaris waar hij eerst nog op zou hebben aangestuurd. Hij wordt met zijn salaris niet de topverdiener bij Bayern, zo klinkt het. Bij Manchester City beschikte Sané over een contract dat nog maar een jaar doorliep, waardoor een transfer in de lijn de verwachting lag. De Duitser weigerde bij te tekenen en stuurde daarmee aan op een vertrek.

‘City wil United na verkoop van Sané beroven van gedroomde kandidaat’

Manchester City weet volgens de 'Daily Telegraph' al wie Leroy Sané moet opvolgen. Lees artikel

"De club heeft in de afgelopen periode twee tot drie jaar een contractvoorstel gedaan. Leroy heeft die aanbiedingen echter telkens geweigerd", liet trainer Guardiola eerder deze maand weten. Sané speelt sinds 2016 voor Manchester City en kwam toen over van Schalke 04. In dienst van Manchester City was hij goed voor 90 competitieduels en 25 doelpunten. Dit seizoen stond hij vanwege een ernstige knieblessure aan de kant; hij deed alleen twaalf minuten mee in het duel met Burnley (5-0 zege) van maandag 22 juni.

Eerder op de dinsdag meldde de Daily Telegraph dat Manchester City in Jack Grealish een vervanger ziet voor Sané. Guardiola staat te boek als een groot bewonderaar van de 24-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Aston Villa. De aanvoerder van the Villans is met 9 doelpunten en 8 assists in 35 officiële wedstrijden dit seizoen een smaakmaker, maar dreigt zich wel te moeten opmaken voor een degradatie met zijn jeugdliefde. Ook Manchester United heeft een oogje op Grealish.