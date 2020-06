‘Ik kan me niet voorstellen dat Jahanbakhsh heel veel prioriteit heeft bij PSV’

Alireza Jahanbakhsh werd eerder deze week in verband gebracht met zowel Ajax als PSV. De Iraanse aanvaller van Brighton & Hove Albion is volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad daadwerkelijk in beeld bij de Eindhovenaren, al denkt hij niet dat zijn naam hoog op het prioriteitenlijstje van technisch manager John de Jong terug te vinden is.

“Ik denk wel dat dat klopt, dat hij echt in beeld is, alleen kan ik me niet voorstellen dat dat heel veel prioriteit heeft”, zegt Elfrink over de ex-aanvaller van NEC en AZ. Tegenover het Algemeen Dagblad laat hij weten dat trainer Roger Schmidt in aanvallend opzicht weinig reden tot klagen heeft. “Je hebt veel aanvallers nu aan boord, met ook nog Madueke. Die kun je niet te snel brengen, maar mag je ook niet in de weg staan. Je hebt nog Bruma die aast op een herkansing, Malen die terugkomt, Lammers is er nog. Ook Romero aast op revanche, dat is een jongen die hier nu voor de tweede keer komt en dolgraag wil slagen. Je hebt ook Gakpo natuurlijk nog voor de zijkant. Dat zijn behoorlijk wat spelers voorin.”

Op maandag 20 juli start Schmidt met de voorbereiding van PSV op het nieuwe seizoen. Volgens Elfrink is het goed mogelijk dat de Eindhovenaren dan nog geen enkele aankoop hebben gedaan. Door de coronacrisis is het afwachten wanneer de transfermarkt op gang komt. “De meeste marktvorsers rekenen erop dat het pas in augustus of september echt op gang komt”, zegt hij. “PSV zal zeker nog een aantal dingen gaan doen, maar ik denk niet dat het zo druk wordt als afgelopen seizoen. Dat je zult zien dat er nog acht of negen inkomende transfers zijn, dat geloof ik niet.”

Jorrit Hendrix heeft groen licht gekregen om een transfer te maken. De Jong werkt achter de schermen naar verluidt aan de komst van een linksback en een extra rechtsbenige centrumverdediger. “Daarnaast is de keeper een punt van aandacht. Wat gaat Zoet doen, wat gaat Ruiter doen, wat gaat Unnerstall doen?”, aldus de clubwatcher. “Het meest logische zou zijn dat Zoet weggaat, maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. Unnerstall was goed bezig voor de coronacrisis, maar of hij een streepje voorheeft is afwachten. Voetballend heeft hij wat steekjes laten vallen, daarin is Zoet wat sterker. Ik denk dat Unnerstall zich vooral als reflexkeeper heeft laten zien. Dat wordt een interessante strijd als die allebei blijven.”