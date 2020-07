Noa Lang heeft emotionele boodschap: ‘Ik ben jou voor altijd dankbaar’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Nourdin Boukhari vierde dinsdag zijn veertigste verjaardag. De oud-voetballer werd op social media in het zonnetje gezet door stiefzoon Noa Lang. ‘HBD 2 my second father. Ben jou voor altijd dankbaar’, schreef de buitenspeler van Ajax op Instagram Stories bij onderstaande foto. Boukhari en moeder van Lang zijn inmiddels niet meer samen, maar de band tussen de oud-prof en Lang is nog altijd zeer goed.





Frenkie de Jong miste de laatste wedstrijden van Barcelona vanwege een blessure. De middenvelder had deze week in Spanje bezoek van zijn vader.





Er werden dinsdag nogal wat jubileums gevierd. Zo was Ralf Seuntjes precies drie jaar getrouwd met zijn Sharon, terwijl Santiago Arias exact zeven jaar geleden in het huwelijksbootje stapte met zijn Karin.





Erik Pieters bracht een ode aan zijn jarige partner Nermina.





Cristiano Ronaldo blijft druk in de weer met zijn uiterlijk. Deze week poseerde de Portugese vedette wéér met een nieuwe coupe op Instagram.





Theo Janssen genoot dinsdag op het terras van een drankje met vrienden.





Zakaria Aboukhlal is op vakantie op Ibiza. De belofte van AZ kan het niet laten om af en toe een balletje hoog te houden.