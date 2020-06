'Heidenheim is alleen al vanwege hem een aanwinst voor de Bundesliga’

Werder Bremen kroop tijdens de laatste speelronde door het oog van de naald en heeft directe degradatie uit de Bundesliga daarmee voorlopig afgewend. Wel wacht de ploeg van Davy Klaassen nog een play-off tegen Heidenheim. Die club is bezig aan een imposante opmars vanaf het vierde niveau en wordt nu rijp geacht voor een sensatie. Oud-speler John Verhoek verwacht ook dat Werder het nog heel zwaar gaat krijgen en vertelt in een exclusief interview met Voetbalzone waarom hij Heidenheim zo hoog heeft zitten.

Door Thijs Verhaar

Frank Schmidt. Dat is de naam die iedere fan van het Duitse voetbal meteen zal noemen als Heidenheim ter sprake komt. De oud-verdediger stapte in 2007 halverwege het seizoen als beginnend trainer in en loodste hen in zijn eerste seizoen meteen naar de titel op het hoogste amateurniveau van Duitsland. Een interim-contract werd omgezet in een vaste aanstelling en dertien jaar later zit de nu 46-jarige oefenmeester nog altijd stevig in het zadel. Samen met het bestuur heeft hij jaar na jaar geschaafd aan het elftal dat de komende week een kroon op zijn werk kan zetten met promotie naar de 1. Bundesliga.

Verhoek stond tussen 2016 en 2018 twee jaar onder contract bij Heidenheim en veel van de ploeggenoten die toen actief waren in de Voith-Arena, spelen er nu nog steeds. “Dat is echt de verdienste van Schmidt. Hij heeft de club samen met een groepje bestuurders met een goed plan opgebouwd. Alleen al vanwege hem is Heidenheim een aanwinst voor de Bundesliga”, aldus de 31-jarige spits, die al bijna tien jaar onafgebroken op de Duitse velden aanwezig is en nu bij Hansa Rostock onder contract staat. “Heidenheim heeft een heel hecht collectief en het zal voor Werder zeker niet makkelijk worden om hen te verslaan.”

-

Werder Bremen, met Klaassen in het midden, won op de laatste ronde met 6-1 van FC Köln en passeerde zo Fortuna Düsseldorf, dat aan een gelijkspel tegen Union Berlin genoeg zou hebben gehad, maar het niet kon bolwerken.

Het geheim van Schmidt zit hem volgens Verhoek in de communicatie. “Je kunt met hem over alles praten en zelfs nu ik er al twee jaar weg ben, belt hij me nog steeds om de zoveel weken om te vragen hoe het gaat met mij en mijn gezin. Het is een bijzonder familiaire man en zijn werkwijze zorgt ervoor dat iedereen hard voor hem wil werken.” Het maakt Schmidt niet uit of je de ster van het elftal bent of, een jeugdspeler of de derde doelman; iedereen krijgt volgens Verhoek evenveel aandacht. “Hij weet van al zijn spelers precies wat er speelt en zorgt er op zijn manier voor dat iedereen zich goed voelt. Daardoor blijft die groep ook zo lang bij elkaar. De kern speelt al vijf, zes jaar samen en sommigen zelfs nog wel langer.”

In Verhoek’s tijd bij de club was promotie naar het hoogste niveau nog een utopie. Nu is de kans volgens hem reëel te noemen. “Toen ik er kwam, wilden ze ook al stappen maken. Alleen zat het er toen simpelweg niet in met het spelersmateriaal. In het tweede seizoen moesten we zelfs vrezen voor degradatie, dus ben ik blij dat ik dat met mijn doelpunten een bijdrage heb kunnen leveren aan het lijfsbehoud.” Enkele maanden voor het einde van het seizoen maakte hij bekend over te stappen naar het grotere Duisburg en zijn rol in Heidenheim leek op slag uitgespeeld, maar Schmidt bleef hem onverminderd veel vertrouwen geven tot zijn allerlaatste dag bij de club.

John Verhoek begint na de zomer aan zijn tiende seizoen in Duitsland. "Ik voel me enorm thuis in dit land."

“Dat was heel bijzonder om mee te maken. Ik draag de club daarom nog altijd in mijn hart en spreek veel van de spelers ook nog steeds. Ik had ook bij Heidenheim kunnen blijven, maar ik dacht met Duisburg meer kans te maken op promotie.” Het draaide echter uit op een rampzalig seizoen waarin de ploeg zelfs hekkensluiter werd. Verhoek scoorde niet één keer en vertrok via de achterdeur naar Hansa Rostock. “Dat was een vreselijk jaar”, beaamt de aanvaller, die niet op zijn natuurlijke positie werd opgesteld en in de tweede seizoenshelft te maken kreeg met een trainer die geen vertrouwen in hem had.

“Gelukkig is dat bij Hansa Rostock nu anders. Daar heb ik het wel goed naar mijn zin”, aldus de routinier. Met de traditieclub leek hij lange tijd af te stevenen op promotie naar het tweede niveau, maar het drukke schema na de hervatting van de competitie gooit roet in het eten. De ploeg staat na een zwakke serie inmiddels op de zesde stek en moet een achterstand van vijf punten op de nummer drie zien te overbruggen. “Voor mij kwam de coronacrisis op een zeer slecht moment, want daarvoor scoorde ik vier keer in vier duels. Nu speelden we zaterdag onze negende wedstrijd in drie weken tijd. Dat is niet te doen. Het is nu een kwestie van de lange adem en onze concurrenten hebben net iets meer lucht dan wij”, stelt Verhoek.

De bij ADO Den Haag opgegroeide spits verwacht dat het uithoudingsvermogen ook een grote rol gaat spelen als Heidenheim en Werder Bremen komende week de degens kruisen. Laatstgenoemde ploeg begint donderdag met een thuisduel en op dinsdag volgt de return. “Schmidt kennende heeft hij zijn spelers tot in de puntjes voorbereid. Wel is het natuurlijk zo dat ze een heel zwaar seizoen achter de rug hebben. Ik speelde zelf zeven jaar lang in de 2. Bundesliga en weet uit ervaring dat je niets cadeau krijgt. Dat is de Duitse mentaliteit. Kijk bijvoorbeeld naar Hamburger SV. Zij hadden op de laatste ronde aan een puntje genoeg om Heidenheim voor te blijven, maar kregen met 1-5 klop van Sandhausen, dat nergens meer voor speelde.”

Door de zege op de directe concurrent steeg Heidenheim één ronde voor het einde naar plek 3, die ondanks een nederlaag op de laatste speeldag tegen kampioen Arminia Bielefeld niet meer werd weggegeven.

Een week eerder beging HSV ook al een misstap tegen Heidenheim, dat in eigen huis in de 96e minuut toesloeg en met 2-1 won van de directe concurrent om plek drie. “Die vechtlust typeert de club”, aldus Verhoek. “Als ik ze met een ploeg moet vergelijken, zou ik gaan voor SC Freiburg. Ook een relatief kleine club met een duidelijke speelstijl en visie. Zij houden zich ook uitstekend staande op het hoogste niveau en hetzelfde acht ik mogelijk voor Heidenheim.” De club heeft dankzij twee hoofdsponsors aardig wat geld en betaalt qua salarissen naar verluidt niet minder dan clubs uit het rechterrijtje van de Bundesliga.

Wat dat betreft zou het sprookje van Heidenheim en Schmidt volgens Verhoek de komende jaren nog veel mooier kunnen worden, maar dan moet er wel eerst af worden gerekend met Werder Bremen. “Dat worden twee mooie wedstrijden”, verwacht Verhoek. “Als je naar de selectie van Werder kijkt, is het eigenlijk ongelooflijk dat ze het zo ver hebben laten komen. Ze hebben zoveel kwaliteit met Milos Rashica, Klaassen en al die anderen. Toch denk ik dat ze nu op moeten passen, want Heidenheim blijft tot de allerlaatste seconde knokken en is vooral in eigen huis heel sterk. Het worden twee echte finales. Ik kijk ernaar uit."