Ryan Babel nagelt vijftienjarige aan de schandpaal op Instagram

Ryan Babel heeft op Instagram een account bekendgemaakt van een vijftienjarige jongen door wie hij beledigd werd middels een privébericht. “F*ck jouw homo” en “zielig persoon rot toch op” kreeg de Oranje-international binnen. Babel laat het er niet bij zitten en heeft de naam en foto van de jongen aan zijn 1,2 miljoen volgers getoond. “Vijftien jaar oud! De taal van onze nieuwe generatie”, schrijft de 33-jarige buitenspeler.

“Soms is het nodig om fans te laten begrijpen dat ze niet gewoon van alles kunnen roepen!”, aldus Babel. De aanvaller, die weer terugkeert naar Galatasaray na een verhuurperiode bij Ajax, wil een statement maken: “Je bent oud genoeg om op Instagram te zitten, dit zijn de consequenties. Ik hoop dat ouders harder op gaan treden.” Babel sluit positief af: “Ik wil ook erkennen dat ik ook heel veel leuke berichtjes krijg van supporters. Ik waardeer dat enorm. Bedankt voor jullie support.”

Vorige week maakte Leroy Fer al een beledigend bericht openbaar op Instagram. De Feyenoord-middenvelder werd racistisch bejegend en toonde zijn volgers wat hem werd gestuurd. In tegenstelling tot Babel maakte Fer niet bekend door welk account hij werd uitgescholden. “Leroy, je k*nker moeder. K*nker zwartjoekel", zo kreeg de middenvelder naar zijn hoofd geslingerd.

“Ik laat de naam en foto van deze persoon weg om diegene in bescherming te nemen”, zo legde de Feyenoorder uit. “Ik ben niet uit op wraak. Ik wil jullie laten zien dat racisme bestaat in de wereld en in Nederland. Die realiteit wil ik onder ogen brengen. Mensen die wel tot rede vatbaar zijn en dit gedrag niet vinden kunnen: pak die wortels van racisme aan. Bestrijd racisme. Niet met geweld, maar door racistische uitspraken en racistisch gedrag te veroordelen. Spreek je uit. Er is nog een hele lange weg te gaan, maar iedere stap richting het aanpakken van dit probleem is een overwinning", aldus Fer.